Japón y su nuevo papel asignado por EEUU de contener a China

Japón y su nuevo papel asignado por EEUU de contener a China

La revisión japonesa de su estrategia nacional de seguridad revela este aspecto de cercanía a las estrategias de Washington, señaló la publicación y destacó que Pekín no tiene intenciones de ser hostil con Tokio.Japón, abundó, asume a China como un enemigo imaginario que lo lleva a ajustar su política de seguridad en una estrategia irracional que provoca al gigante asiático.Una fuente gubernamental citada por la publicación informó que Japón planea impulsar iniciativas diplomáticas del ex primer ministro asesinado Shinzo Abe, quien incentivó alianzas regionales entre su país, India, Australia y Estados Unidos para fortalecer el intercambio indo pacífico y contener la influencia china.Además, en su estrategia nacional de seguridad, Japón establece que no tolerará ningún cambio del estatus quo en torno a Taiwán, que China considera parte integral de su territorio.La administración japonesa, estimó Global Times, ha enviado mensajes preocupantes mediante el ajuste de sus criterios de seguridad, según análisis del investigador Sun Wenzhu, del Departamento de Estudios Asia Pacífico del Instituto de China de Estudios Internacionales.Además, el medio estimó que el actual primer ministro de Japón, Fumio Kishida, no ha ofrecido garantías diplomáticas o iniciativas de seguridad desde que asumió el cargo, sino que en cambio ha continuado el legado de Abe que, de acuerdo con el investigador Wang Guangtao, busca considerar a China un objetivo de contención.El analista consideró que si Japón continúa por esa vía terminará por acotarse al criterio estadounidense en su política de contener a China como un rival. También ponderó que si Tokio mantiene las provocaciones, deteriorará las relaciones entre ambos países, actualmente en condiciones frías, además de arrojar una sombra sobre los vínculos bilaterales.Señaló, mismamente, que si Japón sigue avanzando criterios sobre Taiwán en su estrategia de seguridad, podría cruzar la línea roja de Pekín sobre el principio de una sola China.Estados Unidos definió en su propia estrategia nacional de seguridad a China como su desafío geopolítico más relevante, mientras se perfila que Reino Unido considere al país asiático directamente como una amenaza.Sun Wenzhu calculó que Japón actúa con una estrategia especulativa en la que busca que su alineación con Estados Unidos le permita fortalecer su liderazgo en Asia, sin embargo, consideró que lo realmente logrará será que la comunidad internacional lo identifique como un cómplice de la Casa Blanca.

