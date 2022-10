https://sputniknews.lat/20221017/rusia-promete-continuar-suministrando-petroleo-al-mundo-pese-a-las-sanciones-1131580433.html

Rusia promete continuar suministrando petróleo al mundo pese a las sanciones

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Desarrollo Económico de Rusia, Maxim Reshétnikov, declaró que su país seguirá abasteciendo al mundo de petróleo a pesar de... 17.10.2022, Sputnik Mundo

Reshétnikov precisó que el país asegura el 14% de la producción mundial del petróleo y el 11% de la exportación global.La semana pasada, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, sugirió imponer un tope de 60 dólares al barril de crudo ruso.Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió que Rusia no actuará en contra del sentido común, por lo que no suministrará recursos energéticos a los países que fijen un tope al precio del petróleo.Desde Moscú, el vice primer ministro Alexandr Nóvak también anunció que su país no venderá petróleo a los países que fijen un techo a los precios e instó a no interferir en el mercado. Agregó que "estamos dispuestos a trabajar con aquellos consumidores que estén dispuestos a trabajar en condiciones de mercado".El alto funcionario propuso al Gobierno del presidente Joe Biden establecer un límite al precio del gas estadounidense que suministra a Europa.

