https://sputniknews.lat/20221019/el-sistema-europeo-de-defensa-antiaerea-esta-condenado-a-fracasar-1131643411.html

El sistema europeo de defensa antiaérea "está condenado a fracasar"

El sistema europeo de defensa antiaérea "está condenado a fracasar"

El sistema europeo de defensa antiaérea "está condenado a fracasar" de antemano porque tendría "muchas brechas" y Europa no tendrá el dinero suficiente para... 19.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-19T10:42+0000

2022-10-19T10:42+0000

2022-10-19T10:42+0000

defensa

🛡️ fuerzas armadas

europa

defensa antiaérea

alemania

otan

bélgica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108047/51/1080475108_0:0:5103:2870_1920x0_80_0_0_fb5d3ed990e249139122f4ce6c4db33a.jpg

El 13 de octubre, por iniciativa de Alemania 15 países europeos firmaron una declaración de intenciones para crear un sistema europeo de defensa antiaérea bautizado European Skyshield (Escudo Europeo del Cielo). Aparte de Alemania y Bélgica, la iniciativa fue apoyada por Bulgaria, Chequia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Eslovaquia, Eslovenia, el Reino Unido y Rumanía. A esta lista también se sumó Finlandia que aspira a la adhesión a la OTAN.Además, señaló que Europa carece de fondos suficientes para pagar por el sistema."Una batería antiaérea [Patriot] cuesta 1.000 millones de dólares. ¿Quién pagará por los cientos de baterías requeridas? La Unión Europea no tiene fondos", apuntó Henrot, añadiendo que el misil del sistema estadounidense Patriot tiene un radio de acción muy limitado, lo que significa que se requeriría aumentar varias veces la cantidad de esas baterías para que el escudo sea eficaz.Por si fuera insuficiente la carga financiera que supondría el despliegue de un sistema así, el experto destacó que el coste de los misiles también será demasiado elevado. "La UE no tiene dinero. (...) Un misil del Patriot cuesta un millón de dólares. En las actuales condiciones, no creo que este proyecto se pueda financiar", concluyó el experto.Al mismo tiempo, Henrot destacó que la OTAN ya cuenta con un sistema de defensa antimisiles IAMD, pero en el caso de la nueva propuesta se trata de una protección de la totalidad del espacio europeo. En caso de que se apruebe este "décimo proyecto", "la mayor parte del presupuesto recaerá sobre los alemanes y los estadounidenses", concluyó el experto.Agregó también que el Escudo Europeo del Cielo será probablemente ineficaz contra la nueva generación de misiles hipersónicos rusos, ya que los tiempos de reacción serían demasiado cortos y los misiles interceptores demasiado lentos. La detección requiere un sistema de radar muy eficaz para los objetivos de baja, media y alta altitud, pero debido a los agujeros del sistema de defensa antiaérea europeo, esto sería "un fracaso de antemano", resumió.

https://sputniknews.lat/20221014/la-creacion-de-un-sistema-europeo-de-defensa-antiaerea-es-un-intento-desesperado-1131501695.html

alemania

bélgica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ fuerzas armadas, europa, defensa antiaérea, alemania, otan, bélgica