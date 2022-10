https://sputniknews.lat/20221021/amlo-sobre-la-llegada-masiva-de-venezolanos-desde-eeuu-no-podemos-dar-la-espalda-al-que-sufre-1131721201.html

AMLO sobre la llegada masiva de venezolanos desde EEUU: "No podemos dar la espalda al que sufre"

AMLO sobre la llegada masiva de venezolanos desde EEUU: "No podemos dar la espalda al que sufre"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su Gobierno apoyará a los venezolanos que llegan de manera masiva desde EEUU tras la... 21.10.2022

américa latina

méxico

venezuela

eeuu

"No podemos dar la espalda al que sufre, México es un país fraterno", respondió así el mandatario a la pregunta de la corresponsal de Sputnik respecto a la ayuda que está planeando prestar su Administración a los migrantes latinoamericanos. "Con refugio y alimentos" apoyará México a los venezolanos, prometió. Sin embargo, el mandatario no especificó qué institución se encargará de recibir a los migrantes que llegan en autobuses desde la frontera con EEUU a Ciudad de México: el Gobierno capitalino o el Instituto Nacional de Migración. "Les ayudamos de manera humanitaria buscando que se aplique este mecanismo y que se lleve a la práctica y que funcione, vamos a esperar", agregó.El presidente mexicano celebró la decisión del Gobierno de Biden de proporcionar 24.000 visas anuales para los ciudadanos venezolanos que cumplan con los requisitos para ingresar vía aérea y de forma legal a través de cualquiera de los puertos de entrada del país.Relaciones EEUU-VenezuelaLópez Obrador insistió en la necesidad de restablecer las relaciones entre los Gobiernos de EEUU y Venezuela."Yo ya estoy enterado de que ya están buscando un acuerdo y lo estoy celebrando", agregó.Factor electoral en la situación migratoriaA su vez, el mandatario mexicano advirtió de que el tema migratorio se está usando para fines electorales en EEUU. "Hay elecciones y hay politequería", dijo."Que no metan en sus asuntos a los migrantes y nosotros no caer también en este juego porque les puedo garantizar de que pasa la elección y ya es otra política", agregó. El mismo caso es, para López Obrador, la atención mediática y política alrededor de la situación en Ucrania."Estoy esperando también que pase la temporada electoral porque quiero la paz", añadió.Aprovechó para reforzar la postura de neutralidad de México ante este conflicto."No queremos hegemonías ni de China, ni de Rusia, ni de EEUU. Tenemos muy buenas relaciones con todos los pueblos del mundo y con todos los gobiernos. Pero que no nos quieran jalonear porque no lo vamos a dejar", cerró.Nuevo plan migratorio para venezolanosWashington y México acordaron devolver, por razones humanitarias, a los venezolanos que crucen ilegalmente a Estados Unidos. Según la nueva orden, Estados Unidos permitirá entrar legalmente y solo por avión a 24.000 venezolanos, pero aquellos que hayan ingresado ilegalmente a México o a Panamá no podrán aspirar a este beneficio.Los ciudadanos del país que hace varios años se encuentra bajo las sanciones económicas de EEUU fueron regresados a México en el momento de cruce de la frontera. Varias familias fueron separadas porque a algunas mujeres de origen venezolano se les permitió entrar en el territorio estadounidense.

méxico

venezuela

eeuu

