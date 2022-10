https://sputniknews.lat/20221021/aunque-solo-trabajo-44-dias-liz-truss-puede-solicitar-un-apoyo-vitalicio-de-128000-dolares-anuales-1131704118.html

Aunque solo trabajó 44 días, Liz Truss puede solicitar un apoyo vitalicio de 128.000 dólares anuales

Aunque solo trabajó 44 días, Liz Truss puede solicitar un apoyo vitalicio de 128.000 dólares anuales

Luego de sustituir a Boris Johnson como primera ministra de Reino Unido, Liz Truss anunció este 20 de octubre su dimisión del cargo, para el que declaró no... 21.10.2022, Sputnik Mundo

El recurso plantea un beneficio de 115.000 libras esterlinas anuales (que son alrededor de 128.000 dólares) para compensar los gastos realizados por los ex primeros ministros del país en el cumplimiento de sus obligaciones públicas al frente del cargo.Este respaldo financiero fue establecido por el secretario del gabinete Robin Butler ante la dimisión de la entonces primera ministra Margaret Thatcher, y comenzó a ejecutarse en marzo de 1991."Es un reembolso por gastos provocados por los costos necesarios del cargo y costos secretariales presentados debido a su posición especial en la vida pública. La subvención no se paga para sostener las obligaciones privadas o parlamentarias", establece en la descripción del beneficio el Gobierno británico.Además, especifica que se trata de un apoyo adicional a cualquier responsabilidad parlamentaria que conserve el exministro en cuestión, en este caso Truss.Todos los ex primeros ministros pueden solicitar el respaldo económico, agrega la información oficial, sin embargo, no pueden reclamarlo si ejercen como líderes de la oposición."Si el ex primer ministro acepta cualquier nombramiento publico, el nivel de la subvención será revisado en relación con la remuneración, si la hay, que él o ella recibirá de los fondos públicos", añade el Gobierno, con un techo actual fijado en las 115.000 libras esterlinas, congelado desde 2011 y permanecerá congelado entre el 2022 y 2023.Truss presentó su dimisión en medio de una continua inestabilidad de su gabinete, antecedida por una gestión de Boris Johnson que también generó escándalos en torno a su desempeño en la pandemia de COVID-19, además de la crisis energética y económica que enfrenta Europa a razón de las sanciones interpuestas contra Rusia como represalia por su confrontación con Ucrania.Truss dijo reconocer que no podía hacer frente a las responsabilidades del mandato para el que fue elegida, por lo que informó al rey Carlos III su decisión, además de adelantar que será la semana próxima cuando se designe al líder del Partido Conservador y, en consecuencia, del país.Así, la política conservadora se convierte en la primera ministra con el periodo más breve al frente del cargo de la historia de Reino Unido.

