Hungría consigue una excepción a la implementación del tope de precios del gas ruso

Hungría consigue una excepción a la implementación del tope de precios del gas ruso

2022-10-21T07:49+0000

2022-10-21T07:49+0000

2022-10-21T08:26+0000

Orban destacó que Hungría logró "evitar la amenaza" de que se corte el suministro de gas al país porque otros países apoyaron su posición. Pero esta no ha sido la única excepción que logró obtener para Hungría."También acordamos que si hay una compra conjunta de gas en Europa, esto no será obligatorio para Hungría. Así que todas las opciones de compra siguen abiertas para nosotros. Esto es importante porque sólo podemos reducir el precio de la energía en nuestro país si hay el mayor número posible de recursos y una mayor competencia en el mercado energético húngaro", dijo. Subrayó también que "fue una larga batalla, pero logramos proteger los intereses de Hungría" y que para el país es importante tener abiertas todas las opciones para importar gas natural.El país magiar se aseguró el abastecimiento de gas hasta 2036 al prolongar en 2021 el contrato con la compañía gasista rusa Gazprom.Antes de la cumbre, Orban aseguró que un techo en el precio del gas para Budapest significaría un embargo de gas y que el suicidio económico de la UE no ayudará a Ucrania. También aseveró que el último plan de Bruselas para comprar gas conjuntamente le recuerda el proceso de compra conjunta de vacunas de COVID-19 porque era "lento y caro".Agregó que imponer un techo de precios al gas ruso y a las compras comunes de energía en Europa anularía los contratos de gas entre Budapest y Moscú, por lo que Hungría y algunos otros países no apoyan tales medidas. El 18 de octubre la Comisión Europea propuso un nuevo paquete de medidas que, entre otras cosas, persiguen el objetivo de reducir los precios del gas. Una de las medidas consiste en la compra conjunta obligatoria por parte de la UE de 13.500 millones de metros cúbicos de gas para llenar la capacidad de almacenamiento para el invierno de 2023-2024 y la implementación de un mecanismo temporal para limitar los precios excesivamente altos en el centro de operaciones de la TTF, así como crear una referencia de precios para el mercado del gas natural licuado. Las nuevas propuestas tienen que ser acordadas por los países de la UE.Los precios del gas crecieron drásticamente en los países europeos debido a las sanciones impuestas a Rusia por su operación militar especial en Ucrania, las cuales, en particular, restringen la exportación de ese producto energético.El pasado 11 de septiembre, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, llamó a fijar un límite de precios para todo el gas que compren los países del bloque comunitario.La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se pronunció a favor de imponer un tope al precio del gas ruso. Sin embargo, a finales de septiembre los ministros de Energía de la UE no lograron acordar la imposición de un precio límite al gas procedente de Rusia.El pasado 6 de octubre, la UE impuso el octavo paquete de sanciones contra Rusia por su operación en Ucrania, que estableció la base jurídica para topar el precio del petróleo ruso. A su vez, Moscú prometió dejar de exportar sus productos energéticos a los países que apliquen la medida.

