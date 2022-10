Elecciones intermedias en EEUU: ¿Cómo incide el factor Trump en la campaña electoral?

https://sputniknews.lat/20221023/elecciones-intermedias-en-eeuu-como-incide-el-factor-trump-en-la-campana-electoral--1131760876.html

El 8 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones intermedias en EEUU, en las que se renovará una parte del Senado, la totalidad de la Cámara de Representantes y varias gobernaciones. Según advierten Romano y García Fernández en un artículo publicado recientemente en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), estas elecciones, que suelen ser una especie de referendo del Gobierno de turno, estarán marcadas por un deterioro del nivel de vida en un contexto de creciente polarización política.Al respecto, "Biden viene con una imagen bastante negativa", sostuvo Romano. Si bien tuvo un repunte en septiembre, "ahora ha vuelto a bajar", añadió. El motivo de ello tiene que ver con el curso que está teniendo la economía estadounidense, "con altos niveles de inflación que no se veían desde hace 40 años en el país", indicó. Ello es consecuencia no sólo de la crisis post-covid, "sino también por la participación en el conflicto en Ucrania, donde EEUU tiene el rol de liderazgo en la OTAN", dijo.Los republicanos aspiran a obtener la mayoría de la Cámara de RepresentantesEn este marco, "las principales encuestadoras advierten que, en general, hay un cierto acuerdo de que los demócratas pueden quedarse con el Senado y que la mayoría de la Cámara de Representantes queden para los republicanos", expresó. Ello significa que los republicanos pueden bloquear las propuestas de ley y las políticas que quieran ser impulsadas por los demócratas, "así como también abrir una serie de investigaciones contra Biden para desmoralizarlo y reducir su credibilidad", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el analista peruano Carlos Bedoya, con quien dialogamos sobre la crisis política e institucional por la que atraviesa Perú.La confrontación política pone en vilo a estabilidad institucional en PerúEl Ministerio Público de Perú defendió la legalidad de la denuncia constitucional presentada por la fiscal general, Patricia Benavides, ante el Congreso contra el presidente, Pedro Castillo, por presuntos actos de corrupción. En dicha denuncia, la fiscal lo señala como el líder una organización criminal enquistada en el Gobierno y dedicada a traficar con obras públicas para beneficio personal. En este marco, "vivimos una crisis que no tiene visos de solución por los propios actores políticos", sostuvo.En este sentido, "si bien hay un presidente que desde el día uno lo quieren sacar del cargo aquellos que perdieron, no olvidemos que Castillo tiene siete carpetas fiscales que son contundentes y tienen muchos indicios", aseveró Bedoya. No obstante ello, la fiscal general, que ha decidido judicializar la política, "está vinculada a lo más rancio de las mafias judiciales", apuntó el analista peruano. En este contexto, "parece que no hay forma de solucionar esta crisis de manera interna", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la incidencia de las empresas transnacionales en la política internacional, en el marco de los cambios sistémicos tras la intensificación de los procesos de la globalización.45 años de Larbanois-CarreroEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Mario Carrero, con quien dialogamos sobre el concierto que realizará el famoso duo uruguayo Larbanois-Carrero el próximo 19 de noviembre en el Antel Arena de Montevideo, con motivo del festejo de sus 45 años.

