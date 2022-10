https://sputniknews.lat/20221023/shoigu-debate-con-sus-homologos-de-francia-y-turquia-el-peligro-de-una-provocacion-nuclear-de-kiev-1131766194.html

Shoigú debate con sus homólogos de Francia y Turquía el peligro de una provocación nuclear de Kiev

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, expresó a su homólogo francés, Sebastian Lecornu, y a su homólogo turco, Hulusi Akar, su... 23.10.2022, Sputnik Mundo

"Se discutió la situación en Ucrania, que tiene una tendencia constante a una escalada más incontrolada", indicó el Ministerio de Defensa ruso, agregando que "Shoigú le comunicó a su colega francés sus preocupaciones sobre posibles provocaciones por parte de Ucrania", en particular, con el uso de la llamada bomba sucia.Además, Shoigú tuvo otra conversación telefónica con su homólogo turco. Una bomba sucia o dispositivo de dispersión radiológica es una combinación de explosivos y polvo o perdigones radiactivos. Si bien la bomba de ese tipo no puede generar una explosión atómica, el principal peligro radica en la explosión en sí, la cual puede causar heridas graves y daños, así como provocar la desiminación de materiales radiactivos en el área.A principios de este mes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al intervenir en una videoconferencia en el Instituto Lowy de Australia, llamó a lanzar ataques "preventivos" y no "esperar ataques nucleares de Rusia".Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, equiparó la declaración del mandatario ucraniano a un llamado a desatar una guerra mundial, e indicó que todos los países deben prestar atención a las palabras de Zelenski. Desde la ONU recordaron que cualquier discusión del uso de armas nucleares sigue siendo inadmisible.Mientras tanto, el portavoz del líder ucraniano, Serguéi Nikíforov, aclaró que Zelenski no se refería a una agresión nuclear, sino a sanciones preventivas contra Rusia.

