AMLO reta al periodista que lo acusó de poner a su hijo Andrés como heredero a la silla presidencial

Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola señaló que Andrés López Beltrán, hijo del presidente de México, sería quien en 2030 contienda por la... 24.10.2022, Sputnik Mundo

Durante su conferencia de prensa del 24 de octubre, López Obrador señaló que él no tiene problemas en dar a conocer su testamento político mismo que, dijo, está en una notaría y lanzo el reto. Pero... ¿qué escribió Loret?De acuerdo con una columna de opinión publicada por el periodista mexicano, el presidente dejó como su heredero político a su hijo Andrés, el segundo de su primero matrimonio y quien, al igual que su padre, se ha dedicado a asuntos políticos. "El hijo de López Obrador trabaja para el Пobierno de su papá y quiere ser presidente de México en el 2030. "Claudia primero, él después", es lo que repiten como mantra. Lo anhela el presidente, lo quiere el hijo, lo aceptan sus hermanos, lo saben sus cercanos y prácticamente todos los que pesan en el entorno de AMLO lo tienen asumido", sentenció el comunicador en su escrito del jueves 20 de octubre publicado en el diario El Universal. Según Loret de Mola, Andy, como le llaman sus cercanos, toma decisiones de alta relevancia política dentro del Gobierno de su padre. De hecho, según la columna, él fue quien propuso a Antonio Martínez Dagnino como titular del Servicio de Administración Tributaria. ¿Quién es Andy?Andrés Manuel López Beltrán nació en Tabasco en 1986. El joven es, al igual que su padre, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en donde estudió Ciencia Política y Administración Pública.Ha sido coordinador de Morena en la Ciudad de México y es dueño de chocolates Rocío. "Nosotros no somos estos juniors abusivos del poder. Nosotros no vamos a ser parte del Gobierno, no creemos en el nepotismo, creemos que es una lacra más de este sistema", dijo el hijo del presidente para el documental Estoy soy, en donde se hace un retrato biográfico del entonces candidato a la Presidencia.

