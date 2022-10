https://sputniknews.lat/20221024/eeuu-se-toma-en-serio-los-reportes-rusos-de-que-kiev-podria-usar-una-bomba-sucia-1131802424.html

EEUU se toma en serio los reportes rusos de que Kiev podría usar una bomba sucia

EEUU se toma en serio los reportes rusos de que Kiev podría usar una bomba sucia

El Gobierno de Estados Unidos analiza con seriedad los informes del Ministerio de Defensa de Rusia sobre una bomba sucia que podría utilizar el régimen de... 24.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-24T19:37+0000

2022-10-24T19:37+0000

2022-10-24T19:37+0000

eeuu

john kirby

defensa

rusia

ucrania

ministerio de defensa de rusia

seguridad

bomba sucia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1121895339_0:57:1024:634_1920x0_80_0_0_b0ede7cd1862dd950dd9efd4cb8c3a08.jpg

El portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, externó su postura acerca de los reportes rusos que denuncian que Ucrania pretende desatar una campaña antirrusa en momentos en que la Federación de Rusia es objeto de sanciones desde hace ocho meses por parte de Occidente. Horas antes, el jefe de las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas rusas, el teniente general Ígor Kirílov, aseguró que "dispone de las pruebas de que el régimen de Kiev está preparando una provocación con el uso de una llamada bomba sucia". "La detonación de un artefacto explosivo radiológico llevará inevitablemente a la contaminación radiactiva de un área de hasta varios miles de metros cuadrados", advirtió.El portavoz del Pentágono también afirmó que Washington se mantiene firme en su postura de no enviar tropas a luchar en Ucrania, luego de que en días pasados se desplegó en territorio europeo a la 101ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos, algo que no ocurría desde hace casi 80 años. Hace un par de semanas, el propio John Kirby desmintió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la posibilidad de que Rusia representa una amenaza nuclear a la seguridad internacional. "No hemos enfrentado la posibilidad del Armagedón desde Kennedy y la crisis de los misiles en Cuba [...]. Putin no bromea cuando habla del uso de armas nucleares tácticas o de armas biológicas o químicas", dijo Joe Biden en la ciudad de Nueva York en aquella ocasión, desatando la histeria nuclear en el mundo occidental. Sin embargo, Kirby matizó las palabras del mandatario demócrata: "Sus comentarios no se basaron en información nueva o en nuevos indicios de que Putin haya tomado la decisión de utilizar armas nucleares. Francamente, no tenemos ninguna información de que haya tomado ese tipo de decisión. Tampoco hemos visto nada que nos haga reconsiderar nuestra propia postura nuclear estratégica".

https://sputniknews.lat/20221024/el-jefe-de-inteligencia-exterior-rusa-insta-a-impedir-que-ucrania-posea-armas-nucleares-1131784870.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, john kirby, rusia, ucrania, ministerio de defensa de rusia, seguridad, bomba sucia