El líder de la Duma rusa acusa a EEUU y la UE de patrocinar el terrorismo nuclear al apoyar a Kiev

El líder de la Duma rusa, Viacheslav Volodin, denunció que al prestar la ayuda militar y financiera al régimen de Zelenski, EEUU y la Unión Europea se están... 24.10.2022, Sputnik Mundo

El político indicó que "el régimen de Kiev ya encargó a sus científicos nucleares que desarrollen una 'bomba sucia'" y destacó que los ataques contra las centrales nucleares de Kursk y Zaporozhie no cesan, lo cual podría provocar una catástrofe humanitaria en la región.Agregó también que hace 20 años Washington difundió la información de que los terroristas de Al Qaeda*, liderados por Osama bin Laden, obtuvieron acceso a materiales radioactivos y planeaban crear una bomba sucia."La amenaza de un atentado en EEUU y Europa con el uso de tal bomba existía hasta 2011, cuando Osama bin Laden fue eliminado. Los métodos del terrorismo nuclear no cambian: Zelenski sigue empleando los mismos métodos que tenía Osama bin Laden", subrayó Volodin.Mientras tanto, el vicepresidente del Consejo de Federación de Rusia, Konstantin Kosachev, expresó la esperanza de que las conversaciones entabladas por Moscú con los países del Occidente ayudar a evitar un ataque de falsa bandera con el uso de una bomba sucia en Ucrania.Con ello, no pudo ocultar su decepción por la reacción que mostraron los altos funcionarios de estos países, que inmediatamente desestimaron esta información y la tildaron de falsa sin ni siquiera tomarse el tiempo en examinar el problema.De acuerdo con él, los Estados del Occidente siguen "encubriendo a Ucrania infundadamente sin tomar en consideración las consecuencias, basándose en el principio de 'cuánto peor, mejor'. Si de todos modos van a golpear a los rusos, ¿qué tiene esto de malo?", explicó.Por otro lado, Kosachev destacó que hay un aspecto positivo en esta situación, pues las acciones operativas y la iniciativa de Rusia podrían haber socavado el ataque de falsa bandera que estaba preparando el régimen de Kiev con una bomba sucia, por lo cual, una vez más muchas vidas fueron salvadas, concluyó el político.Lo mismo se ha logrado al destapar la operación de falsa bandera que estaba planificada para el 24 de octubre, en la cual se planeaba bombardear con artillería una concentración de civiles en el pueblo de Volchánsk, en la región de Járkov, con el fin de acusar a Rusia.Varias fuentes de información en distintos países (incluida Ucrania) que ya demostraron su fiabilidad, indicaron a Sputnik que el régimen de Kiev está preparando un ataque de falsa bandera sobre el territorio de su país relacionada con el uso de la llamada bomba sucia (una bomba nuclear de baja potencia cuyo objetivo es contaminar). El objetivo de tal operación de falsa bandera es acusar a Rusia de emplear armas de destrucción masiva en la zona de combate de Ucrania y lanzar así una fuerta campaña antirrusa por todo el país con el fin de minar la confianza en las relaciones con Moscú.Estas mismas fuentes agregaron que bajo el auspicio de sus patrones occidentales, Kiev ya inició los trabajos para la realización de este plan. Así, a la empresa minera Vostochniy (en la región de Dnipro) y al Instituto de Estudios Nucleares de Kiev ya se les asignó la misión de crear esta misma bomba sucia y su desarrollo ya está en las fases finales.El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, ya expresó a sus homólogos de EEUU, Francia y Turquía la preocupación por el posible empleo de una bomba sucia por parte del régimen de Kiev.*Organización terrorista proscrita en Rusia y otros países.

