Lavrov: las sanciones obstaculizan el suministro de alimentos rusos a los países más necesitados

Lavrov: las sanciones obstaculizan el suministro de alimentos rusos a los países más necesitados

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia insta a intensificar la cooperación con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para implementar el pacto...

"Más de la mitad del grano ucraniano va a los países de la Unión Europea [UE], hay estadísticas de la ONU al respecto; llamamos a nuestros colegas a cooperar más activamente con el secretario general [de la ONU] para garantizar que se ponga en práctica la idea original de su paquete de medidas, del acuerdo que quería enfocar la ayuda a los países más pobres", declaró Serguéi Lavrov en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), Hussein Ibrahim Taha.Asimismo, el alto diplomático denunció que las sanciones occidentales impuestas a Rusia por su operación militar obstaculizan el suministro de cereales y fertilizantes rusos a los países de la OCI.Lavrov también destacó que Rusia solicitó de la secretaría de la ONU las estadísticas sobre los destinatarios finales del trigo que se exporta de los puertos ucranianos en el marco del pacto alimentario. Señaló que la ONU presenta datos contradictorios sobre el destino final de los cereales y afirmó que los países más pobres reciben entre el 5 y el 7 por ciento de los suministros, mientras los países de la UE obtienen la mitad.Agregó que estos datos permitirían redirigir los envíos.La segunda parte del pacto sobre las exportaciones del trigo y fertilizantes rusos "prácticamente no se realiza", destacó. Además, llamó a hacer "excepciones jurídicas a las sanciones" para las empresas rusas, así como dar garantías de entrada libre de los barcos rusos en los puertos europeos y de las naves extranjeras en los rusos.Moscú espera que todos los asuntos pendientes estén aclarados antes de noviembre, cuando el pacto expire y se analice el tema de su prórroga, concluyó.Por su parte, la ONU llama a tomar medidas urgentes para prevenir la interrupción del suministro en el marco del pacto alimentario, debido a los retrasos en la salida de los buques, afirmó la portavoz de la misión de la ONU en el Centro Conjunto de Coordinación (CCC), Ismini Palla.Indicó que actualmente más de 150 buques están esperando su salida desde Estambul, subrayando que su demora puede "llevar a interrupciones en la cadena de suministro y las operaciones portuarias". El CCC, continuó, reconoció el problema y ya está debatiendo la cuestión.El pasado 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania. Los representantes del Gobierno ucraniano firmaron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Además, Rusia firmó con la ONU un memorándum para contribuir a la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.El 7 de septiembre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, denunció que los barcos con grano, que salen de los puertos de Ucrania en el marco del pacto alimentario, no se dirigen a los países en desarrollo o los necesitados, sino que navegan a los estados miembros de la UE.Por su parte, el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, afirmó que las cláusulas del acuerdo concernientes a la exportación de alimentos y fertilizantes rusos no funcionan, por lo que no descartó la posibilidad de que Moscú se niegue a renovar este documento en noviembre.Guterres, a su vez, afirmó que las Naciones Unidas están trabajando para eliminar todos los obstáculos al suministro de productos agrícolas y fertilizantes rusos a los mercados internacionales.

