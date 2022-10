https://sputniknews.lat/20221024/tres-dias-de-paro-en-santa-cruz-en-demanda-de-un-censo-y-sin-posibilidad-de-dialogo-1131800543.html

Tres días de paro en Santa Cruz en demanda de un censo y sin posibilidad de diálogo

"En principio [debido al paro] va a haber un clima adverso en las calles y contraproducente. Se produjeron ya una serie de enfrentamientos, que terminaron con la vida de una persona. A medida que pasen los días, si no hay diálogo, va ser la población la que empuje a las partes a que tengan que volver obligadamente a la mesa de diálogo", anunció a la Agencia Sputnik el analista político Hugo Siles, ministro de Autonomía en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).El diálogo se rompió el sábado tras estancarse la discusión por una nueva fecha para la realización del conteo.En las últimas horas surgieron nuevas ofertas de ambas partes para volver a la mesa de diálogo. Por ejemplo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo estar dispuesto a negociar, aunque solo directamente con Arce.Mientras, Arce publicó en su cuenta oficial en Twitter: "Nuestro Gobierno demuestra una vez más su predisposición al diálogo y, cumpliendo con la demanda del pueblo cruceño, propuso mediante un nuevo decreto supremo definir la fecha del censo con base al análisis de las mesas técnicas".Camacho lidera la coalición Creemos (derecha), mientras que el presidente pertenece al Movimiento Al Socialismo (izquierda).El paro de actividades indefinido comenzó el 22 de octubre en Santa Cruz, y en las primeras horas de la protesta se produjo un muerto en un enfrentamiento en el municipio de Puerto Quijarro, en la frontera con Brasil.Siles, primero ministro de Autonomías (2015–2017) y luego viceministro de la misma cartera (2017-2018), valoró que se explore otros actores de mediación en el conflicto como la Iglesia Católica."No debe perderse la búsqueda del diálogo. La concertación es fundamental. Hay una exacerbación que no contribuye, tendrán que bajar la intensidad en ambas partes. Tendrá que haber voluntad", afirmó.ImportanciaEl Censo de Población y Vivienda, establecido en la Constitución boliviana para realizarse cada 10 años, inicialmente estaba previsto para el 16 de noviembre, pero fue postergado por razones técnicas para el 2024, en una reunión de Arce con autoridades regionales.El recuento de la población es considerado clave para Santa Cruz porque su resultado podría cambiar la representación política en la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento), así como la distribución de los recursos públicos, que ahora se realiza en base al último censo, de 2012. Las autoridades de Santa Cruz exigen que el conteo se realice en el primer semestre de 2023 y no en 2024 como determinó el Gobierno.La Administración de Arce planteó, con la finalidad de evitar el paro indefinido, agilizar la redistribución de recursos en octubre de 2024, en base a los resultados del censo, que tiene como plazo máximo junio de ese mismo año.En el último censo de 2012 se contabilizaron más de 11 millones de habitantes en todo el país, de los cuales 3,4 millones viven en el departamento de Santa Cruz.

