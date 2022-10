https://sputniknews.lat/20221025/a-60-anos-de-la-crisis-de-los-misiles-que-tan-lejos-estamos-del-peligro-nuclear-1131811309.html

A 60 años de la Crisis de los Misiles, ¿qué tan lejos estamos del peligro nuclear?

A 60 años de la Crisis de los Misiles, ¿qué tan lejos estamos del peligro nuclear?

Durante casi dos semanas en octubre de 1962, el mundo estuvo en vilo luego de que la URSS desplegara misiles nucleares en Cuba con el propósito de ayudar a contener las agresiones y preparativos de invasión a la isla organizados por EEUU, además de responder al despliegue de misiles nucleares estadounidenses en Turquía.El planeta siempre ha estado en riesgo de una conflagración nuclear, desde el lanzamiento, en agosto de 1945, de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ordenada por el entonces presidente de EEUU, Harry Truman (1945-1953), dijo a Sputnik Manuel Espinoza, analista del Centro Regional de Estudios Internacionales (CREI) de Nicaragua.Prácticamente todas las naciones que integraban el Pacto de Varsovia —tratado de amistad, colaboración y asistencia mutua firmado el 14 de mayo de 1955— pertenecen a la alianza atlántica, entre ellas, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, Rumanía, Albania y la República Democrática Alemana, que ahora forma parte de Alemania. Además, se unieron a la OTAN otros países de la Unión Soviética que no formaban parte del Pacto de Varsovia, a saber: Estonia, Letonia y Lituania."Vladimir Putin hace un llamado de alerta respecto a las agresiones contra Rusia y que, si estas no cesan, responderá de manera enérgica. Todo esto tiene como causas la expansión de EEUU y la OTAN hacia los límites del país euroasiático y los ejercicios militares a menos de 20 millas con acorazados, portaaviones y aviones con armas nucleares", recordó Espinoza.¿Más lejos o más cerca de una amenaza nuclear?Desde Nicaragua, la politóloga Josseline Yaleska Muñoz Berroterán, dijo a Sputnik que la Crisis de Octubre ha sido uno de los sucesos más trascendentales luego de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), y que, por lo tanto, aún no es equiparable a la realidad de 2022, si bien existe un peligro latente.Entre las diferencias, Muñoz destacó el avance tecnológico, experticia militar, relaciones políticas entre los Estados y la interrelación cada vez mayor de los intereses y sistemas económicos. Reconoció asimismo que Rusia es en este momento una de las primeras potencias a nivel mundial dentro de la esfera militar.Hasta el momento "no hay acciones concretas, movimientos militares o especiales que ubiquen a las potencias en un escenario como el de la década de 1960", dijo Muñoz, aunque resaltó que sí existe "la creación desde Occidente de un discurso que augura una catástrofe nuclear".Muñoz añadió que la posibilidad del empleo de armas nucleares está sobre la mesa desde mucho antes del inicio de la operación militar especial en Ucrania, pero asumió una mayor relevancia tras la profundización del discurso antirruso, incentivado desde los medios de comunicación de EEUU y Europa.La politóloga aludió a los ejercicios de disuasión nuclear desarrollados por la Alianza Atlántica y Rusia, por separado. La OTAN realizará estas maniobras hasta el 30 de octubre con 60 aeronaves que volarán sobre el noroeste de Europa, aviones de guerra capaces de lanzar bombas atómicas, y la intervención de 14 países, entre ellos, EEUU.

