¿Biden contra las cuerdas?

30 legisladores demócratas empujan a Biden a negociar con Rusia el fin del conflicto en Ucrania. Panfletos de la propaganda occidental quieren la sangre de las... 25.10.2022, Sputnik Mundo

30 legisladores de su partido empujan a Biden a negociar con Rusia el tema de Ucrania con fantasma de "bomba sucia" como trasfondoA dos semanas de las elecciones al Congreso de EEUU, que determinarán su configuración e influirán en el futuro del presidente, Joe Biden, ante la probabilidad de que los republicanos obtengan la mayoría de los escaños, un grupo de diputados del Partido Demócrata llamó al mandatario a cambiar su actitud hacia el conflicto en Ucrania.Así, estos integrantes del partido gobernante pidieron a Biden que emprenda activos esfuerzos diplomáticos para entablar negociaciones directas con Rusia para poner fin al conflicto.Panfletos de la propaganda occidental quieren la sangre de las voces no alineadas"¿Todavía alguien puede creer en esta prensa?" Esta fue la pregunta retórica lanzada por el coronel español Pedro Baños, analista geopolítico, en relación con el señalamiento en su contra, así como en contra de otras voces no alineadas con la propaganda occidental, por parte del diario español El Mundo. Se trata de un artículo del propagandista Julio Valdeón en el que su autor se esfuerza en implantar la idea de que todo aquel que cuestione la versión 'oficial' del conflicto de Ucrania, es decir, la 'autorizada' por Washington, Bruselas y los demás cómplices de sus crímenes internacionales, "reciben dinero o prebendas desde Moscú".Según el propagandista, al "batallón pro Putin" lo integran, además de Pedro Baños, figuras como el diplomático español Jose Antonio Zorrilla, las periodistas Beatriz Talegón y Helena Villar, o la politóloga Liu Sivaya, entre otras personas que 'se permiten' comentarios "próximos a las tesis de Vladimir Putin".La bomba mediática sucia de OccidenteEl conflicto de Ucrania es fruto del desprecio de EEUU y sus aliados europeos a los legítimos reclamos de seguridad por parte de Rusia, donde la propaganda occidental hizo lo imposible para provocar la "ignorancia e inconsciencia" en la opinión pública internacional respecto a los motivos que obligaron a Moscú a comenzar la operación especial militar en el país vecino, según el analista chileno José Luis Ibáñez.El paro en Santa Cruz ya costó una vida y no hay diálogo con el gobierno bolivianoEl paro cívico iniciado por el gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho, y el Comité Cívico pro Santa Cruz, está generando grandes pérdidas diarias a la economía boliviana. En su primera jornada hubo un muerto a causa de los enfrentamientos. El motivo de la discordia es el atraso del censo, cuyos datos son utilizados para la reasignación de recursos y escaños parlamentarios.Al respecto, el politólogo Fernando López Ariñes señala que "lamentablemente, esta violencia lo que genera es secuestrar a un departamento e impedir que el departamento tenga su normal funcionamiento, buscando una pulseada política donde sólo los que pueden ganar son estos actores extremistas".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

