https://sputniknews.lat/20221025/democratas-se-retractan-de-la-carta-que-enviaron-a-biden-para-que-negocie-con-rusia-1131837298.html

Demócratas se retractan de la carta que enviaron a Biden para que negocie con Rusia

Demócratas se retractan de la carta que enviaron a Biden para que negocie con Rusia

Los 30 legisladores demócratas que enviaron una misiva al presidente de Estados Unidos para que encuentre las vías diplomáticas adecuadas que permitan poner... 25.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-25T21:29+0000

2022-10-25T21:29+0000

2022-10-25T21:30+0000

internacional

eeuu

política

joe biden

ucrania

partido demócrata (eeuu)

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1125665022_0:120:3073:1848_1920x0_80_0_0_1cf54488c60687b79be2650c1facc4ae.jpg

La líder del Caucus Progresista del Partido Demócrata, Pramila Jayapal, aseguró que la carta fue publicada sin previa autorización y, además, no tiene vigencia, ya que fue escrita hace varios meses. De ese modo justificó la presión que este grupo demócrata ejerció sobre el presidente Joe Biden para que cambie su estrategia sobre el conflicto en Ucrania, un fenómeno geopolítico que ha provocado afectaciones económicas no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Como líder del Caucus, Jayapal dijo que asume toda la responsabilidad por la publicación del documento, que generó revuelto entre los demócratas por una supuesta falta de respaldo al mandatario estadounidense. Esta fue la primera vez que Joe Biden fue presionado por altos miembros de su propio partido para que cambie su postura sobre el conflicto que mantienen Kiev y Moscú desde hace ocho meses.De acuerdo con dos demócratas familiarizados con el tema, el contenido de la carta ha estado circulando desde, al menos, el mes de junio. Sin embargo, sólo un puñado de legisladores firmó en el momento. Algunos legisladores que firmaron la misiva meses atrás aseguran que ya no apoyan su contenido. "Tenemos que continuar apoyando a Ucrania económicamente y militarmente para darles la influencia que necesitan pata terminar esta guerra", agregó.Entre los firmantes destacan figuras del Partido Demócrata como Pramila Jayapal, encargada del Caucus Progresista del Congreso, Jaime Raskin, Cori Bush, Ro Khanna, Ilhan Omar, así como la congresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez.A pesar de todo, algunos legisladores demócratas dijeron que aún respaldan los sentimientos detrás de la misiva, argumentando que es una prerrogativa del Congreso debatir el asunto mientras continúa aprobando millones de dólares en apoyo a Ucrania. La misiva fue difundida en medios de comunicación semanas antes de las elecciones intermedias del próximo 8 de noviembre, fecha en la que los demócratas se jugarán la mayoría en el Senado y otros cargos públicos ante un ala republicana que cobra cada vez más fuerza y que, en constantes ocasiones, se ha pronunciado en contra de que Estados Unidos destine tanto dinero en apoyo al país gobernado por Volodímir Zelenski.Algunos de los argumentos incluidos en el documento tienen que ver con las afectaciones a las cadenas de suministros de alimentos y energéticos que han derivado en inflaciones récord en el país norteamericano, así como una crisis energética que sigue latente en Europa.

https://sputniknews.lat/20221025/democratas-presionan-a-biden-para-que-negocie-con-rusia-el-fin-del-conflicto-en-ucrania-1131812480.html

https://sputniknews.lat/20221025/revelan-que-el-principe-heredero-saudi-se-burla-de-la-lucidez-mental-de-biden-1131836094.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, política, joe biden, ucrania, partido demócrata (eeuu), rusia