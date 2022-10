https://sputniknews.lat/20221026/embajadora-de-mexico-en-moscu-logramos-dar-mucho-impulso-a-la-relacion-con-rusia-1131860465.html

Embajadora de México en Moscú: "Logramos dar mucho impulso a la relación" con Rusia

La embajadora de México en Moscú, Norma Pensado, quien finaliza su misión de más de cinco años, confesó que le resulta "triste" abandonar Rusia porque es donde... 26.10.2022, Sputnik Mundo

En una rueda de prensa en ocasión del fin de su misión diplomática en Rusia, Norma Pensado resumió su gestión de más de cinco años enfatizando que no se va "con el sentimiento de no haber cumplido".En particular, el intercambio comercial de México y Rusia se situó en 1.573 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2022.En cuanto a 2021, el intercambio comercial de los dos países se elevó a 2.750 millones de dólares frente a 1.268 millones de dólares en 2020, "lo que implica un aumento importante del prácticamente 117%", puntualizó la embajadora citando los datos del Banco de México.En cuanto a otras áreas de cooperación, Norma Pensado mencionó 103 actividades del ámbito de cultural en las que participó la Embajada mexicana durante estos cinco años para fomentar los lazos bilaterales, entre exposiciones, conciertos y presentaciones de libros."Sin duda, la experiencia de haber vivido el Mundial 2018 de fútbol aquí fue algo único", confesó la diplomática a Sputnik al explicar que primero se sintió "asustada" cuando se dio cuenta de que le hacía falta a la Embajada organizar cuatro consulados móviles "para estar pendientes" de aquellos 65.000 mexicanos que viajaron a Rusia para la fiesta mundialista."Estas imágines son de las impresiones más bonitas que me llevó", resumió Pensado a tiempo de detallar que la próxima semana viajará a Copenhague para encabezar la misión diplomática de México en Dinamarca.

Víctor Sújov

Víctor Sújov

