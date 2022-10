https://sputniknews.lat/20221027/la-escandalosa-historia-de-kanye-west-por-que-china-decidio-apoyar-al-rapero-cancelado--1131895472.html

La escandalosa historia de Kanye West: ¿por qué China decidió apoyar al rapero cancelado?

Continúa la ola de cancelación al músico Kanye West en Occidente debido a sus comentarios que algunos consideraron antisemitas. Muchas marcas conocidas dejaron... 27.10.2022

El 26 de octubre, los usuarios de Weibo comenzaron a discutir activamente la terminación del contrato entre Adidas y West. Sputnik les preguntó a los usuarios del servicio de microblogging chino cómo se sentían ante la cancelación de Kanye y la desaparición de su marca Yeezy de las tiendas. La mayoría de los usuarios, en contra de la tendencia general, apoya a Kanye. Algunos incluso pidieron al músico que empezara a producir su ropa de diseño en China sin ironía.¿Existe la cultura de la cancelación en China? En la China contemporánea hay que cometer realmente un delito grave para enfrentarse a una verdadera cancelación. Basta pensar en el caso del músico Kris Wu, condenado por pederastia. O el caso del actor Zhang Zhehan, que visitó el santuario japonés de Yasukuni, construido para conmemorar a los muertos de guerra japoneses, incluidos los autores de crímenes de guerra en China durante la guerra antijaponesa. La sociedad china, en cambio, nunca se adhiere a las tendencias abolicionistas de masas que emanan de Estados Unidos. El profesor de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Jinan, Wu Fei, explicó en una entrevista con Sputnik que la cultura de cancelaciones es ajena a China. En su opinión, la culpa de su aparición en Occidente fue el violento enfrentamiento entre las élites políticas y sus intentos de controlar la opinión pública.El profesor añadió también que esto se refleja en la sociedad y en las redes sociales. "La tolerancia comenzó a disminuir. Los boicots de este tipo son cada vez más populares. Combinado con el hecho de que las redes sociales no están reguladas de ninguna manera, este fenómeno solo se intensificó", apuntó. La escandalosa historia de Kanye WestEl rapero siempre ha sido conocido por su controvertido comportamiento en las redes sociales, expresando allí pensamientos polémicos. Ahora se ha visto envuelto en uno de los mayores escándalos de su carrera. A principios de octubre, Kanye realizó una presentación de la nueva gama Yeezy y enfureció a todo el mundo con unas camisetas en las que se podía leer White Lives Matter (Las vidas de los blancos importan), lo que obviamente criticaba al movimiento por los derechos de los negros Black Lives Matter por ser parcial. Unos días más tarde, Adidas emitió un comunicado en que indicó que la empresa revisaría su asociación con Kanye. El rapero respondió: "F*** ADIDAS, I'M ADIDAS" (Que se j*** Adidas, yo soy Adidas).Kanye West hizo después varios comentarios en Twitter sobre los judíos que, en su opinión, "intentan arruinar la vida de cualquiera que intente ir en contra de su agenda". Twitter borró estas publicaciones y baneó a Kanye. Más tarde se le prohibió también el acceso a Instagram*. Más leña fue añadida al fuego por Vice al publicar extractos de una gran entrevista de Kanye con la cadena de televisión conservadora Fox News. Allí, West continuó con sus comentarios antisemitas.A continuación, Kanye acudió al programa Drink Champs, donde afirmó que George Floyd no murió por la brutalidad policial, sino por una sobredosis de drogas. En opinión de West, "el policía no presionó su rodilla lo suficiente como para matar a un hombre".Las marcas cancelan a West Como resultado, los principales socios han comenzado a retirarse de las colaboraciones con Kanye esta semana. La marca de moda Balenciaga dijo que ya no planea trabajar con Kanye y retiró el material de un reciente espectáculo en el que aparecía el músico. Def Jam afirmó que ya no está trabajando con Kanye y su sello, G.O.O.D. Music. Por su parte, Gap anunció que retira de las estanterías los productos conjuntos con Kanye. La mayor pérdida fue la ruptura del contrato con Adidas.Junto con Kanye, la marca estaba desarrollando una línea de populares zapatillas deportivas Yeezy. En 2020, las ventas de estas alcanzaron casi 1.700 millones de dólares, lo que reportó a West 191 millones de dólares en concepto de derechos. Según el informe financiero de Adidas, la gama Yeezy representó el 8% de todas las ventas. Adidas dijo que espera un impacto negativo a corto plazo en el beneficio neto de la empresa de 250 millones de euros en 2022. La ola de cancelaciones también llegó a las tiendas chinas de la empresa. El corresponsal de Sputnik no pudo encontrar los productos Yeezy en la aplicación Confirmed, la app oficial de Adidas en China. Tampoco hay zapatillas de esa colección en el sitio web oficial de la empresa en el mayor mercado del país, Taobao.El servicio de atención al cliente en el chat de la aplicación se negó a responder abiertamente una pregunta sobre la suspensión del contrato del artista. Una llamada a la línea de atención de la marca tampoco dio resultados. Respondieron que Yeezy es una edición limitada y que el tiempo de venta de la colección pasó.La misma respuesta fue dada a Sputnik por el personal que trabaja en la tienda de Adidas de Pekín en el distrito de negocios de la capital.Sin embargo, el minorista admitió, más tarde, que hasta la semana pasada las Yeezy estaban en stock. El primer lanzamiento de las Adidas Yeezy Boost 350 tuvo lugar en junio de 2015 y, desde entonces, la zapatilla de deporte estuvo en las tiendas de forma regular. Cada año aparecía una nueva versión del tan apreciado zapato. Sin embargo, la serie se convirtió repentinamente en "edición limitada" inmediatamente después del escándalo. *Esta red social está prohibida en Rusia por ser extremista.

