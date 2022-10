https://sputniknews.lat/20221027/las-verdaderas-razones-por-las-que-elon-musk-compro-twitter-1131903446.html

Las verdaderas razones por las que Elon Musk compró Twitter

Este 27 de octubre, Elon Musk, fundador y dueño de Tesla y SpaceX, publicó una carta en su cuenta de Twitter para acallar las especulaciones detrás de su...

"La razón por la que adquirí Twitter es porque es importante para el futuro de la civilización tener una plaza común digital, en donde un amplio rango de creencias puedan ser debatidas de forma saludable, sin recurrir a la violencia", escribió el magnate. El empresario aseguró que su objetivo es huir de la polarización, pues considera que existe un riesgo de que las redes sociales se fragmenten en extrema derecha y extrema izquierda, así que él quiere contribuir a la convivencia. Desde el punto de vista de Musk, las redes sociales tradicionales han alimentado la polarización en su "búsqueda incesante de clicks", sacrificando la oportunidad de diálogo con tal de conseguir ganancias. Sin embargo, Musk no quiere que la red social se convierta en un "infierno sin límites para todos, en el que se pueda decir cualquier cosa sin consecuencias. "Además de cumplir con las leyes del país, nuestra plataforma debe ser cálida y acogedora para todos, donde pueda elegir la experiencia deseada de acuerdo con sus preferencias (...) por ejemplo, para ver películas o jugar videojuegos", agregó. Respecto a la publicidad, uno de los temas que más preocupaciones ha generado a los anunciantes, Musk comentó que realmente cree que, cuando esta se hace bien, puede deleitar, entretener e informar. "Puede mostrarte un servicio, un producto o tratamiento médico que no sabías que existía pero es adecuado para ti". Finalmente, el empresario enfatizó que Twitter aspira a convertirse en la plataforma de publicidad más respetada en el mundo, para fortalecer a las marcas y ayudar a crecer a las empresas. Se espera que la plataforma pase formalmente a ser propiedad del empresario el viernes 28 de octubre, a las 5 de la tarde, hora de Nueva York. Elon Musk afirmó en su momento que su negativa a adquirir Twitter se debió a que la empresa no le pudo aclarar cuántos usuarios son reales y cuántos son bots, además de que quería reducir la oferta que inicialmente había hecho por 44.000 millones de dólares.

