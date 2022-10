¿Alcanzará la condonación de deudas para que los demócratas ganen las elecciones de medio término?

https://sputniknews.lat/20221028/alcanzara-la-condonacion-de-deudas-para-que-los-democratas-ganen-las-elecciones-de-medio-termino-1131944615.html

Según los últimos datos, la inflación interanual con cierre en septiembre fue de 8,2%, algo menos que el récord histórico de 9% registrado en junio pero aún así la cifra es preocupante para el país norteamericano y la región.Los rubros que más presionan son vivienda, energía y alimentos. Si bien estos últimos han tenido un leve descenso, siguen afectados por el conflicto en Ucrania y las sanciones que el propio Estados Unidos junto a la Unión Europea impusieron a Rusia.Los primeros días de noviembre la Reserva Federal aumentaría nuevamente la tasa de interés, la quinta suba en lo que va del año, como medida para enfriar la economía pero esa decisión se enfrenta con otras que van en sentido contrario.Él es ex director del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador, y doctorando en la Universidad de California.En este escenario el 8 de noviembre se realizan las elecciones de medio término, en las cuales el gobernante partido Demócrata podría perder la mayoría en el Congreso.De acuerdo con el entrevistado, la administración de Biden ha logrado revertir la pérdida de apoyo con la condonación de deudas estudiantiles anunciada en agosto pero podría no alcanzar.“Yo creo que el respiro todavía no es suficiente. Le ha dado oxígeno a una población joven, clase media y media baja pero no es suficiente”, afirmó el entrevistado.En tanto, América Latina está expectante de lo que pueda pasar por los efectos en su economía.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

