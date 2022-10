https://sputniknews.lat/20221028/corea-del-sur-busca-convertirse-en-una-potencia-de-carros-de-combate-y-ayuda-a-turquia-con-su-1131924978.html

Corea del Sur busca convertirse en una potencia de carros de combate y ayuda a Turquía con su tanque

Seúl ya introdujo en sus Fuerzas Armadas un tanque de producción nacional, el K-2 Black Panther, o Pantera Negra, y ahora se está preparando para exportar estas máquinas. De hecho, incluso ya tiene a un potencial cliente, Polonia, que expresó su interés por obtener 180 tanques de este modelo.Cabe destacar que ante la incapacidad del sector armamentístico estadounidense por mantener un ritmo de producción rápido, Polonia incluso se decantó por cancelar parte de su pedido de los sistemas HIMARS, que podrían tardar años en ser entregados. En su lugar, Varsovia se decantó por comprarse los también surcoreanos sistemas Chunmoo.Además, se informa que en la cola por obtener la Pantera Negra están Eslovenia, República Checa, Rumanía y varios países de Oriente Medio.¿Cómo es el K-2 Black Panther?La máquina surcoreana en realidad representa una especie de mezcla de la filosofía de diseño occidental y la rusa, aunque también es muy probable que también se tomara en cuenta la experiencia china en este ámbito.Así, viene con una protección y armamento del estándar de la OTAN, pero al mismo tiempo, con un peso de 55 toneladas se asemeja más a los carros de combate rusos, que son conocidos por pesar menos que sus homólogos occidentales.Cuenta con un sistema de defensa activa VIRSS soft-kill, que emplea explosivos para contrarrestar los misiles antitanque, así como las clásicas granadas de humo.Una de las características más llamativas de este tanque es el hecho de que tiene un avanzado sistema de control digitalizado que automatiza al máximo tareas como el procesamiento de los datos de reconocimiento, control de fuego, control del estado de la máquina, etc.Al mismo tiempo, un sistema de suspensión hidroneumática controla la posición de cada una de las ruedas. Estas son propulsadas por el motor doméstico Doosan Infracore DV27K, aunque la transmisión surcoreana resultó ser demasiado poco fiable, y optaron por usar la alemana Renk.El armamento principal es un cañón liso Hyundai WIA CN08 de 120 mm, que tiene un cargador automático y es capaz de realizar hasta 15 disparos por minuto.Como cabría esperar de una máquina tan avanzada y con semejante cantidad de sistemas digitales, el K-2 Black Panther es un carro de combate muy costoso: el precio de cada unidad ronda los nueve millones de dólares, lo cual es incluso más caro que el estadounidense Abrams M1A2 SEP V3.Opinión experta sobre el K-2 Black PantherSputnik conversó con el experto militar ruso Alexéi Leónkov, que considera que un carro de combate con esta cantidad de sistemas electrónicos podría resultar poco fiable en un combate real, que hasta ahora no tuvo.De acuerdo con él, los surcoreanos tomaron lo mejor de los carros de combate de distintas escuelas de construcción, incluido el soviético T-80U, y lo combinaron todo en su creación. Así acabaron con una máquina que no es de las más pesadas, pero su sobresaturación electrónica la hace extremadamente cara.“En un polígono de pruebas esta máquina es capaz de hacer maravillas, pero en un combate real todas estas maravillas se acaban rápidamente. De allí surge otra cuestión: ¿cómo se opera este tanque en condiciones de combate real, cómo repararlo, como mantener operativos todos estos sistemas electrónicos a lo largo de su vida útil?”, se preguntó el experto.Como ejemplo, puso en duda las prestaciones del K-2 Black Panther en otra zona de combate, como podrían ser los trópicos o condiciones de frío extremo. Como ejemplo, Leónkov mencionó que el ruso T-14 Armata confirmó a lo largo de sus extensas pruebas que en la vida real todos estos sistemas no desempeñan un rol tan importante como se le atribuye.Leónkov advirtió que el K-2 podría repetir el destino del estadounidense Abrams M2 SEP4: un tanque extremadamente caro y lleno de sistemas electrónicos que se vendió a Arabia Saudí. Allí, los husitas encontraron una manera eficiente de eliminar este tanque: con un rifle de francotirador destruían uno de los sensores externos, y el tanque se estancaba, porque sus sistemas electrónicos comenzaban la autoinspección.Pocos segundos después, el carro de combate estadounidense se convertía en una diana para los misiles antitanque que lo acababan destruyendo.Cómo Corea del Sur ayuda a Turquía crear su propio tanqueHasta ahora, Turquía dependía de sus aliados de la OTAN para obtener sus carros de combate, siendo los últimos de ellos los alemanes Leopard 1 y 2. Pero ya a principios de los años 1990 los altos mandos del país otomano se dieron cuenta de que necesitaban tener su propio tanque. Así nació el proyecto Altay, cuya licitación la ganó la empresa Otokar, a la que se le asignaron 400 millones de dólares para el desarrollo.Después de que Alemania se negara a participar en el programa turco Altay para desarrollar su carro de combate, Ankara empezó a reforzar sus relaciones con Seúl. El fabricante turco de vehículos blindados BMC firmó un acuerdo con las empresas surcoreanas Doosan y S&T Dynamics para el suministro de los motores y transmisiones necesarias para la producción del tanque turco.Además, desde el principio del proyecto Hyundai Rotem proporcionaba apoyo técnico y, de hecho, el K-2 Black Panther se usó como la base del nuevo tanque. Para ello, los surcoreanos transfirieron a Turquía todas las tecnologías de esta máquina.El Altay heredó un 60% de las tecnologías del K-2, pero tiene una torre de diseño propio y su cañón no tiene un sistema de recarga automática. El casco es más largo, mientras que su protección es considerablemente más robusta.Ya en 2022 los militares turcos confirmaron que se llevaron a cabo las primeras pruebas de los tanques Altay con la planta motriz surcoreana. En una entrevista para Sputnik, el experto militar turco Anyl Shakhin dijo que a falta de una planta motriz propia, Corea del Sur es la única solución para Turquía de momento.Leónkov considera que los turcos tomaron un camino adecuado al optimizar la máquina para sus propias necesidades, y que ha sido una decisión prudente empezar a desarrollar su propio tanque, pues al depender de Alemania siempre existe la posibilidad de que se impongan sanciones.Además, los Leopard no han mostrado buen resultado en las operaciones militares de Turquía sobre el territorio de Siria, donde estás máquinas eran destruidas con regularidad.De hecho, Leónkov considera que el tanque turco será incluso más capaz que su primo surcoreano, pues contará con menos sistemas automatizados, lo cual bajará sus costes y aumentará su fiabilidad y simplicidad operativa.

