https://sputniknews.lat/20221028/petro-busca-reactivar-mas-de-100-proyectos-para-buscar-gas-y-petroleo-1131934958.html

Petro busca reactivar más de 100 proyectos para buscar gas y petróleo

Petro busca reactivar más de 100 proyectos para buscar gas y petróleo

El Gobierno de Gustavo Petro aseguró que buscará volver a "poner en marcha" 117 contratos de exploración de hidrocarburos que se mantienen vigentes, a pesar de... 28.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-28T18:09+0000

2022-10-28T18:09+0000

2022-10-28T18:09+0000

américa latina

colombia

petróleo

gustavo petro

medioambiente

caribe

shell

ecopetrol

josé antonio ocampo

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106993/07/1069930766_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5722b8b90af37348cef183eb24eeb569.png

La ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, aseguró que el Gobierno del Gustavo Petro mantiene su postura de no otorgar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en territorio colombiano.La administración Petro pretende mantener la política de descarbonización y de transición a las las energías fósiles en un futuro cercano, incluso a pesar de la controversia generada con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, por la decisión de no otorgar nuevos contratos en un contexto de devaluación del peso colombiano.Mientras desde la cartera de Minas y Energía se reafirmaba que no se otorgarían nuevos permisos, Ocampo llegó a decir que la decisión, en realidad, no había sido tomada.Para zanjar la polémica, la ministra Vélez explicó públicamente que la voluntad del Gobierno colombiano es mantener los contratos vigentes y poner en marcha las exploraciones suspendidas, antes de iniciar nuevos contratos exploratorios.Entrevistada por El País de España, Vélez afirmó que en la actualidad Colombia mantiene "330 contratos distintos de gas y petróleo, de los cuales 117 están en fase de exploración".Vélez subrayó que el objetivo del Gobierno Nacional es "transmitir confianza al sector minero energético" y prestar su ayuda "para poner de nuevo en marcha" los 117 proyectos que se mantienen en fase de exploración y que logren pasar a una fase de explotación.La ministra explicó que la intención es determinar "qué es lo que hay en esos 117 contratos" que se mantienen en espera para "saber cuáles son las oportunidades reales, identificar qué tecnologías se necesitan y establecer las necesidades de inversión"."Estamos acá para darles todas las garantías para que logren su viabilidad técnica y económica", sostuvo Vélez en la búsqueda de dar confianza al sector energético.Esta política de reactivación de las fases exploratorias de los contratos vigentes incluyó reuniones con la corporación multinacional Shell, que tiene a su cargo la exploración del pozo gasífero Gorgon-2, un importante yacimiento de gas en la cuenca del Caribe colombiano sur.También está en esa lista el Uchuva-1, el yacimiento de gas más grande de Colombia identificado por la petrolera estatal Ecopetrol en julio de 2022, días antes de la salida de Iván Duque (2018-2022) de la Presidencia.Vélez aseguró que la explotación de estos yacimientos no es incompatible con el proceso de transición hacia energías renovables que Petro puso como objetivo de su gestión, dado que "el gas es muy importante" en el proceso de transición energética.Además de los 117 proyectos en fase exploratoria que el Gobierno prevé analizar, Colombia tiene en la actualidad un total de 300 proyectos de explotación de gas y petróleo en el país.

https://sputniknews.lat/20221025/gustavo-petro-retira-impuesto-a-pensiones-y-modifica-gravamen-al-petroleo-1131835060.html

https://sputniknews.lat/20220817/hallazgo-de-gas-en-colombia-la-politica-energetica-de-petro-no-cambia-1129503715.html

colombia

caribe

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

colombia, petróleo, gustavo petro, medioambiente, caribe, shell, ecopetrol, josé antonio ocampo, 📈 mercados y finanzas