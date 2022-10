https://sputniknews.lat/20221028/rusia-mas-de-70-buques-fueron-detenidos-por-violar-el-acuerdo-alimentario-por-kiev-1131916422.html

Rusia: más de 70 buques fueron detenidos por violar el acuerdo alimentario por Kiev

"Durante la aplicación de la "iniciativa del mar Negro" dueron detenidos más de 70 buques y algunos fueron suspendidos por violaciones sistemáticas relacionadas con el incumplimiento de las normas de navegación en el corredor marítimo y los intentos de introducir de contrabando alijos especialmente equipados", se indica en un comunicado sobre la aplicación de los acuerdos de Estambul sobre la exportación de alimentos ucranianos y la normalización de las exportaciones agrícolas rusas.La Cancillería rusa subrayó que en el puerto de Estambul se crea artificialmente una gran congestión de buques para presionar a los expertos rusos, necesaria para aflojar los controles y acelerar los procedimientos de verificación.Además, desde el Ministerio comunicaron que Rusia envió más de 10 millones de toneladas de grano, en su mayoría trigo, a los países de Asia y África, comunicó el Ministerio de Exteriores ruso."Alrededor de 10,5 millones de toneladas de cereales [el 77% de las cuales es trigo] ya se suministraron a Asia [62%] y África [33%]", señala el comunicado.La nota añade que antes de finales del año en curso Rusia está dispuesta a enviar en total 30 millones de toneladas de grano e incluso "aumentar esta cifra hasta 50 millones de toneladas, teniendo en cuenta la cosecha"."El contraste, como dicen, es obvio: mientras que los productos ucranianos van por el corredor humanitario a Europa y los países desarrollados, los suministros rusos llegan a los necesitados en África y Asia", indica el texto.La Cancillería subrayó que Rusia, a diferencia de Ucrania, es uno de los principales exportadores mundiales de fertilizantes, sin los cuales no solo los países consumidores de alimentos, sino también los países productores, correrán el riesgo de afrontar el hambre.Asimismo, el Ministerio confirmó que Rusia está dispuesta a entregar gratis fertilizantes a los países más pobres, pero permanecen bloqueados en los almacenes de Letonia, Estonia, Bélgica y Países Bajos.La nota especifica que "estos fertilizantes quedan en su mayoría boqueados en los almacenes en Letonia [un 80%], así como en Estonia, Bélgica y Países Bajos, cuyas autoridades no permiten su envío a través del Programa Mundial de Alimentos de la ONU".El 22 de julio se firmaron en Estambul dos documentos interrelacionados para abordar el suministro de alimentos y fertilizantes a los mercados mundiales. Los documentos constituyen un único paquete. El primero, un memorando, prevé el compromiso de la ONU de levantar diversas restricciones a la exportación de productos agrícolas y fertilizantes rusos a los mercados mundiales. El segundo define un algoritmo para la exportación de productos agrícolas ucranianos desde los puertos del mar Negro controlados por Ucrania. Sin embargo, como señala Moscú, el acuerdo aún no funciona en lo que respecta a las exportaciones de Rusia. El acuerdo sobre los cereales expira el 19 de noviembre de este año, pero las perspectivas de su prórroga aún no están claras.La ONU afirmó anteriormente que espera que se amplíe el acuerdo sobre los cereales. Según el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, Antonio Guterres y su equipo están trabajando en la extensión y ampliación de la iniciativa del grano del mar Negro. Guterres también habló de las perspectivas de ampliar el acuerdo sobre cereales con el presidente ruso Vladímir Putin en septiembre.Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo el otro día que si resultaba que los corredores humanitarios para el envío de cereales a los países más pobres se utilizaban para actos terroristas, se pondría en duda la aplicación del acuerdo sobre los cereales, pero hasta ahora no ha habido ninguna confirmación al respecto.

