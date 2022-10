https://sputniknews.lat/20221029/bomba-sucia-de-ucrania-puede-llevar-a-una-guerra-nuclear-y-a-la-destruccion-del-planeta-1131939568.html

Bomba sucia de Ucrania: "Puede llevar a una guerra nuclear y a la destrucción del planeta"

Bomba sucia de Ucrania: "Puede llevar a una guerra nuclear y a la destrucción del planeta"

Moscú denuncia que Kiev prepara una provocación con una bomba sucia para tratar de forzar un ataque nuclear contra Rusia. Pero Occidente desprecia esa denuncia... 29.10.2022, Sputnik Mundo



¿Inconsciencia?"Creo que acá se tiene que entender que cualquier aumento del conflicto a final de cuentas va a llevar a una guerra nuclear en la cual se arriesga a que termine con la destrucción del planeta", comenta al respecto el Dr. en Geopolítica Rolando Dromundo.Añade que "si EEUU continúa involucrándose más y más y más, va a haber un momento en el cual se arriesga mucho. Entonces por eso es importante que se busque una solución política y con eso se tiene que partir con los pies sobre la tierra, sobre cuál es la realidad sobre el terreno, y no sobre fantasías ".La diplomacia de BorrellY mientras todo esto ocurre, al jefe de la diplomacia europea, el belicista y beligerante Josep Borrell, no se le ocurre mejor idea que amenazar con la aniquilación completa del Ejército de Rusia.El analista incide en que "Borrell no tiene ninguna autoridad sobre un arsenal militar, no tiene capacidad de decidir: los que deciden son Biden y Putin. Ya Macron dijo que no se va a meter en ese sentido. Hay que entenderlo así. Cualquier otra autoridad que quiera, y proponga, y amenace, y diga, es demagogia, y es una retórica que al final de cuentas es parte de la propaganda que se escucha. […] Si no se busca una salida política y diplomática, el conflicto puede seguir escalando a otros niveles", avisa el Dr. Rolando Dromundo.

