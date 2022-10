https://sputniknews.lat/20221029/la-defensa-aerea-de-la-ciudad-rusa-sebastopol-repele-un-ataque-con-drones-ucraniano-1131960096.html

Las fuerzas rusas repelen un ataque ucraniano con drones sobre la ciudad rusa Sebastopol | Videos

Las fuerzas rusas repelen un ataque ucraniano con drones sobre la ciudad rusa Sebastopol | Videos

Las fuerzas rusas desplegadas en Sebastopol repelieron los ataques ucranianos con drones aéreos y marítimos, declararon desde el Ministerio de Asuntos... 29.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-29T10:40+0000

2022-10-29T10:40+0000

2022-10-29T11:07+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

rusia

europa

sebastopol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107526/23/1075262313_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_14bee05b07f89defe73c7c7662b5558d.jpg

Subrayó que el ataque de las FFAA de Ucrania fue el más masivo desde el inicio de la operación especial.Razvozháyev añadió que la carretera está temporalmente cerrada, no hay transbordadores ni barcos en funcionamiento. Según él, todos los servicios de la ciudad estaban en estado de alerta y la infraestructura civil no se vio afectada. También instó a los residentes a no difundir vídeos de vehículos de defensa aérea en las redes sociales.Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia declaró que fue un ataque terrorista por parte de Kiev contra los barcos de la Flota del Mar Negro y los buques civiles. Especificó también que en el ataque participaron un total de nueve drones y siete drones marítimos autónomos.Además, apuntó que los buques de la Flota del Mar Negro que sufrieron el atentado estaban asegurando un corredor de cereales utilizado para exportar productos agrícolas desde los puertos ucranianos.Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referendo en el que la mayoría aplastante de los votantes —más del 96%— avaló esa opción, en respuesta al cambio violento del Gobierno en Kiev.Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia, mientras Kiev considera que Crimea es territorio ucraniano "provisionalmente ocupado".Mientras tanto, Rusia continúa desde el 24 de febrero pasado una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente, como lo denunciaban, al genocidio por parte de Kiev.

https://sputniknews.lat/20221020/medio-eeuu-es-presa-de-su-narcisismo-nacional-por-pensar-que-puede-controlar-situacion-en-ucrania-1131662409.html

ucrania

sebastopol

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, rusia, europa, sebastopol