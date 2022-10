https://sputniknews.lat/20221020/medio-eeuu-es-presa-de-su-narcisismo-nacional-por-pensar-que-puede-controlar-situacion-en-ucrania-1131662409.html

TAC: EEUU es presa de "su narcisismo nacional" por pensar que puede controlar situación en Ucrania

TAC: EEUU es presa de "su narcisismo nacional" por pensar que puede controlar situación en Ucrania

Una editorial publicada en el sitio de 'The American Conservative' señala que actualmente hay solo una respuesta práctica y moralmente responsable de EEUU... 20.10.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con el medio, si el Gobierno de Joe Biden sigue entregando recursos y armas a Ucrania, el régimen de Volodímir Zelenski seguirá luchando en un conflicto que es imposible que Kiev gane, mientras que la clase política de EEUU sería la única beneficiada. Estados Unidos, asegura The American Conservative, es presa de su "narcisismo nacional" que ha llevado a creer que el país norteamericano puede controlar lo que sucede a miles de kilómetros de su territorio, en este caso, en Ucrania. Además, agrega, los principios estratégicos respecto a las intervenciones estadounidenses anteriores en todo el mundo no han cambiado a pesar de sus fallas previas, lo cual afirma "es peligroso". El medio agrega que Moscú cuenta con cientos de miles de soldados en las cuatro nuevas regiones de Rusia, así como en la frontera con Bielorrusia, una elección sabia que apuesta por una defensa estratégica de los territorios. Asimismo, The American Conservative, recuerda que las advertencias de Rusia respecto al posible ingreso de Ucrania a la OTAN siempre estuvieron ahí y son reales. Además de que la zona del Donbás, así como Crimea, siempre han sido rusas, tanto en idioma, cultura, historia y orientación política. "El descenso de Europa al olvido económico este invierno también es real, como lo es el apoyo a la causa de Rusia en China e India y la creciente fuerza militar de Moscú", reza el texto que también advierte que el uso de armas nucleares en este conflicto abrumaría los fines de la política estadounidense.Este miércoles, el 19 de octubre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, introdujo la ley marcial en las nuevas regiones rusas de Donetsk (RPD), Lugansk (RPL), Jersón y Zaporozhie. La ley entrará en vigor el 20 de octubre.Asimismo, ordenó establecer planas mayores de la defensa territorial y declaró alerta roja de seguridad en estas regiones e introdujo un nivel de respuesta medio en las regiones fronterizas con Ucrania y con los nuevos territorios: Crimea, Sebastopol, las regiones de Krasnodar, Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Kursk y Rostov, mientras que en otras regiones del centro y sur del país se declaró el nivel de preparación elevado.Según el decreto firmado por el presidente, otras regiones rusas están en "preparación básica".

