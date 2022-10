https://sputniknews.lat/20221030/salinas-de-gortari-obtuvo-la-nacionalidad-espanola-apelando-a-su-ascendencia-sefardita-1131982059.html

Salinas de Gortari obtuvo la nacionalidad española apelando a su ascendencia sefardita

El priista Carlos Salinas de Gortari, quien fue presidente de México entre 1988 y 1994, gestor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)... 30.10.2022, Sputnik Mundo

El Gobierno de España habilitó un procedimiento de nacionalización para sefardíes y sus descendientes, criterio al que se adscribió el exmandatario mexicano y terminó de obtener su documentación en 2019, de acuerdo con fuentes consultadas por la publicación española.La comunidad sefardí es el grupo de judíos que vivieron en España durante la época medieval, hasta su expulsión en el marco de la administración de los Reyes Católicos, a finales del siglo XV.Salinas de Gortari vive en Reino Unido desde hace años, desde donde suele visitar constantemente territorio español. Consultado por El País, justificó su trámite de nacionalización española bajo el argumento de que la constitución de México permite tramitar cualquier otra nacionalidad sin menoscabar la mexicana."De mis motivaciones personales, baste mencionar que estas son de orden genealógico, afectivas y de congruencia con una visión moderna de las interrelaciones compartidas entre naciones y nacionalidades; de orgullo por nuestras raíces, múltiples y diversas", apuntó el expresidente."Se trata, al final del día, de un derecho de los mexicanos, para cuyo ejercicio, como el de cualquier otro derecho de nueva generación, no se requiere acreditar ninguna justificación", añadió.También defendió, por ejemplo, que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es al mismo tiempo colombiano e italiano; el ex primer ministro de Reino Unido Boris Johnson es británico y estadounidense; el líder del Partido Conservador de Canadá, Andrew Scheer, es canadiense y estadounidense, mientras que el presidente de Suiza, Ignazio Cassis, es suizo e italiano.El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promovió una consulta ciudadana en agosto de 2021 para determinar proceder con un juicio contra sus antecesores en el Palacio Nacional, sede del poder ejecutivo federal, entre ellos Salinas de Gortari, a quien acusa de gestar múltiples privatizaciones en el marco de la aplicación del modelo neoliberal en el país latinoamericano.Salinas de Gortari pertenece al ala tecnócrata neoliberal que, tras años de nacionalismo económico, determinó los linderos del entonces partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), además de ser el penúltimo mandatario del tricolor antes de la alternancia política, inédita desde la fundación del partido a principios del siglo XX, consolidada en el año 2000 con el panista Vicente Fox.Además de gestar el TLCAN junto a Washington y Ottawa, Salinas encaró que el mismo día de la entrada en vigor del acuerdo comercial se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) mediante la toma guerrillera de varias cabeceras municipales del estado de Chiapas, ubicado en el sureste mexicano y en frontera con Guatemala, así como una declaración de guerra contra el Estado mexicano.La solicitud de nacionalidad española de Salinas de Gortari coincide con el también priista Enrique Peña Nieto, quien gobernó México entre el año 2012 y el 2018, y quien ha buscado tramitar su residencia en la nación europea.A finales de septiembre, Madrid explicó que el exmandatario tiene derecho de residir en España por contar con inversiones en el país europeo superiores a los 500.000 euros (alrededor de 497.305 dólares).La ruta de nacionalización sefardí ha permitido, desde la emisión de la ley correspondiente en 2015, a más de 42.600 personas obtener pasaporte español luego de demostrar que sus antepasados fueron algunos de los judíos expulsados por instrucción de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los llamados Reyes Católicos.Consultado sobre una mudanza a España, Salinas de Gortari no precisó que esté en sus planes pero expresó que podría apelar a ello como ciudadano europeo. "Mi casa familiar y mi familia pertenecen a México", expresó, sin embargo, "México es mi patria, mi mayor orgullo, mi entrañable tierra natal, y siempre lo seguirá siendo".

