Elon Musk despide a todos los miembros del Consejo de Administración de Twitter

A tan sólo unos días de haber adquirido la red social por 44.000 millones de dólares, el hombre más rico del mundo emprendió una serie de cambios que modifican el entorno organizacional de la empresa. De acuerdo con versiones de la prensa estadounidense, el despido de los directivos estuvo contemplado desde el acuerdo de adquisición, firmado en el mes de abril. El Consejo estaba conformado por el consejero delegado, Parag Agrawal, así como Bret Taylor, Omid Kordestani, David Rosenblatt, Martha Lane Fox, Patrick Pichette, Egon Durban, Fei-Fie Li y Mimi Alemayehou.Antes de concretar la compra de Twitter, los rumores sobre despidos a gran escala apuntaban a que el magnate planeaba prescindir del 75% de la plantilla laboral, algo que el propio Musk desmintió. El diario estadounidense The Washington Post, por su parte, informó que los planes de despidos son inminentes. Supuestamente, uno de los factores es que los despidos antes del 1 de noviembre evitarían una remuneración a los trabajadores. Sin embargo, el dueño de Tesla y SpaceX aseguró en su cuenta de Twitter que se trata de información falsa. Entre los primeros movimientos que el multimillonario realizó tras tomar las riendas de la red social, destacó el despido de varios ejecutivos, entre ellas Vijaya Gadde, la mujer detrás de decisiones trascendentales de la red social, como la suspensión indefinida de la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según versiones de AP o The Verge, Elon Musk analiza la posibilidad de cobrar a los usuarios por la paloma de verificación, una insignia que sólo otorga esta red social a las cuentas con gran alcance y popularidad que se siguen las reglas de la plataforma y que es auténtica. La cantidad a pagar para tener el símbolo podría ascender a 19,99 dólares mensuales, lo cual ha desatado críticas que señalan que se trata de un mal método para gestionar las cuentas. Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado. Otro hecho que trascendió fue que el cofundador y exdirector general de Twitter, Jack Dorsey, todavía tiene una participación indirecta en la compañía a pesar de que el nuevo dueño es Musk, según consta en el documento de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

