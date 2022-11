https://sputniknews.lat/20221101/pueblos-hermanos-las-razones-del-encuentro-de-alto-impacto-entre-maduro-y-petro-1132051580.html

El presidente venezolano Nicolás Maduro recibió en Caracas a su par colombiano, Gustavo Petro, con el fin de afianzar las relaciones bilaterales entre ambos... 01.11.2022, Sputnik Mundo

Gustavo Petro visitó a su par venezolano Nicolás Maduro en Caracas, en el marco del restablecimiento de las relaciones bilaterales entre los países, tras la asunción del colombiano en agosto.En la reunión se abordaron, entre otros temas, la reapertura de la frontera, la propuesta de paz total (diálogo entre Gobierno de Colombia con grupos guerrilleros, donde Venezuela se presenta como garante), y el reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos."Es un encuentro de alto impacto por varias razones: primero, desde hace 11 años un jefe de Estado colombiano no visitaba Caracas. Segundo, porque desde 2015 el conflicto fronterizo entre los gobiernos se agudizó, al romperse las relaciones comerciales [con sus correspondientes efectos]", dijo a En Órbita el politólogo venezolano, Jesús Castillo.El entrevistado se refirió a la relevancia de la circulación en la frontera entre ciudadanos de ambos países. "En el caso de los estados venezolanos de Zulia y Táchira, muchas personas pasan de país a país a diario. Hay gente que trabaja en Colombia y duerme en Venezuela, y viceversa. La relación es permanente", puntualizó.Para Maduro es "un encuentro importante. Hasta hace poco tiempo, el presidente saliente colombiano, Iván Duque (2018-2022), no lo reconocía como mandatario, y en su lugar lo hizo con Juan Guaidó. La visita de Petro ratifica, legitima el reconocimiento de su país a Maduro".De acuerdo con Castillo, la reunión ocurre además en un "escenario político positivo" para la región tras la victoria presidencial en Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva.El politólogo relató cómo cambió la vida en la frontera colombo-venezolana desde que ambos gobiernos acordaron la reapertura, luego de años de interrupción. Y contó, según su propia experiencia, las diferencias para cruzar la frontera en la actualidad, con lo que sucedía antes de la llegada de Petro al poder.En esta edición de En Órbita abordamos los detalles del discurso brindado por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien luego de casi 48 días de las presidenciales no reconoció su derrota ante Lula da Silva. Dialogamos con Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas (Facamp).Por otra parte, Israel tuvo nuevas elecciones, las quintas desde 2019. El país decide entre la coalición gobernante actual, liderada por el primer ministro Yair Lapid, o el regreso al poder de Benjamin Netanyahu, premier de 2009 a 2021.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

