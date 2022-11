https://sputniknews.lat/20221102/zajarova-advierte-que-la-expulsion-de-diplomatico-ruso-de-moldavia-no-quedara-sin-respuesta-1132072818.html

Zajárova advierte que la expulsión de diplomático ruso de Moldavia "no quedará sin respuesta"

Zajárova advierte que la expulsión de diplomático ruso de Moldavia "no quedará sin respuesta"

MOSCÚ (Sputnik) — La expulsión de un diplomático ruso de Moldavia es una nueva confirmación de la línea de Chisinau de desmontar la cooperación bilateral, ese... 02.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-02T16:20+0000

2022-11-02T16:20+0000

2022-11-02T16:20+0000

internacional

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

rusia

maría zajárova

moldavia

chisinau

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1126242294_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_15e737f294d18f96d9a1913f6e0b4981.jpg

Las palabras de la diplomática se citan en la web de la Cancillería en un comentario sobre la decisión de Chisinau de declarar persona non grata a un funcionario de la embajada de Rusia en Moldavia.Tales decisiones "no se toman sin prestar oído a los patrocinadores europeos y ultramarinos de Chisinau", ese paso inamistoso es elemento de la activa campaña antirrusa lanzada por los círculos políticos y medios prooccidentales de Moldavia", agregó Zajárova.Según la diplomática, con el lanzamiento de la campaña antirrusa se persigue el objetivo de distraer la atención de los ciudadanos de la complicada situación política y económica en la república, que las autoridades moldavas son incapaces de solucionar.La Cancillería de Moldavia anunció a finales de octubre que un diplomático de la embajada de Rusia se declara persona non grata y deberá abandonar la república.

https://sputniknews.lat/20221026/expresidente-moldavo-cuestiona-la-propaganda-del-gobierno-que-promete-ingreso-en-la-ue-1131847160.html

moldavia

chisinau

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, rusia, maría zajárova, moldavia, chisinau, europa