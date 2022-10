https://sputniknews.lat/20221026/expresidente-moldavo-cuestiona-la-propaganda-del-gobierno-que-promete-ingreso-en-la-ue-1131847160.html

Expresidente moldavo cuestiona la "propaganda" del Gobierno que promete ingreso en la UE

CHISINAU (Sputnik) — El expresidente moldavo Igor Dodon rechazó la "propaganda" política del Gobierno actual que promete incorporación en la Unión Europea... 26.10.2022

"Moldavia no será miembro de la UE ni hoy ni mañana, ni en un futuro previsible. Hay muchos países que esperan décadas para ingresar en la UE, pero no los dejan y no los dejarán entrar. Todo eso es propaganda del Gobierno", dijo el exmandatario (2016-2020) a Sputnik.Dodon subrayó que Moldavia no comparte los valores de la UE que suponen la defensa de la comunidad LGBT. Además, añadió, el país no admite las agresiones a opositores en las manifestaciones.La cúpula política de la UE otorgó a Ucrania y Moldavia el 23 de junio el estatus de candidatos al ingreso en el bloque comunitario.Este mes, la comisión para la integración europea se reunió por primera vez en Moldavia para debatir las reformas que debe llevar a cabo este país e instó a la creación de 35 mesas de trabajo para modificar las leyes.Con más de 20 años de negociaciones, Turquía es el país que más tiempo viene esperando para ser admitido en la UE.

