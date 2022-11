https://sputniknews.lat/20221103/lula-y-los-brics-la-formula-que-podria-detonar-la-industria-del-litio-en-america-latina-1132084753.html

Lula y los BRICS: la fórmula que podría detonar la industria del litio en América Latina

El bloque económico de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) podría tener un segundo aire con la llegada de Lula da Silva a la Presidencia del país... 03.11.2022, Sputnik Mundo

Luego de salir triunfante en la segunda vuelta electoral, Lula se convertirá en presidente de la nación sudamericana el 1 de enero de 2023. Con su victoria, la economía más grande de la región latinoamericana será gobernada por la izquierda, un hecho que podría cambiar el futuro comercial de Brasil y, con ello, fortalecer a América Latina a través de mayores vínculos con el gigante asiático. De acuerdo con Rodrigo Águila, analista financiero de Rankia Chile y gestor de capitales con estudios en la Escuela de Negocios de Harvard, en un primer eje, con la llegada de Lula podría concretarse una más estrecha relación entre Brasil y China, un país que, desde hace tiempo, está volteando a ver a la parte sur del continente. Con él coincide José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien señaló que Pekín está fuertemente interesado en tener una relación más sólida con Latinoamérica, lo que también beneficiaría el lazo con Rusia. Un camino hacia una industria energética más fuerteEl analista económico también observa que, con Lula al frente de Brasil, los BRICS podrían tener "un segundo aire", pero enfocado ya no a la agricultura como hace una década, sino a los negocios energéticos. El experto mexicano destacó que un fortalecimiento de la alianza supone que se convierta en un factor de presión internacional en aras de reconfigurar la geopolítica global. En América Latina se encuentran algunos de los países con las mayores reservas de litio del mundo: Chile, Argentina, México, Perú y Bolivia. De hecho, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) identificó que esas cinco naciones contienen más del 67% de las reservas mundiales de litio.Bruno Fornillo, doctor en Geopolítica por la Universidad París e investigador del CONICET en Argentina, declaró al programa Voces del Mundo, de Sputnik, que "China es el centro productivo del litio y lidera el nuevo paradigma energético". El litio es uno de los elementos más codiciados del mundo. Sus usos son varios, desde baterías para autos eléctricos hasta baterías para los millones de dispositivos electrónicos e inteligentes, como teléfonos celulares, equipos de cómputo, dispositivos recargables, celdas solares y generación de energía eólica. El mercado global de baterías de iones de litio podría incrementarse desde los 44.500 millones de dólares en 2021 hasta los 193.000 millones en 2028, según datos de Fortune Business Insights. De todo ese universo, China controla alrededor del 80% de la cadena mundial de suministro de litio. La china compañía Ganfeng Lithium, uno de los principales productores de este mineral en el planeta, compró en septiembre a su socio Internacional Lithium uno de los mayores yacimientos del mundo, ubicado en Argentina, mientras que Zijin Mining pagó cerca de 755 millones de dólares para adquirir Neo Lithium, firma canadiense con operaciones también en ese país sudamericano.La puerta para ArgentinaLula, señalaron ambos especialistas, podría representar también una fuerte influencia para que otro país latinoamericano se una a los BRICS: Argentina, una nación que, de acuerdo con Rodrigo Águila, desde hace tiempo viene tendiendo lazos comerciales con China, algo que podría no gustar a Estados Unidos, al ser el país asiático su principal rival económico."Hay intereses no solamente comerciales, sino geopolíticos por parte de China que pueden ser bastante peligrosos para Estados Unidos", señaló el analista financiero de Rankia Chile.Luego del triunfo de Lula Da Silva, el presidente argentino, Alberto Fernández, viajó a Sao Paulo para felicitar al presidente electo. Al arribar a la reunión, el mandatario argentino expresó querer "darle el abrazo que merece" y, tras el encuentro, dijo a la prensa que la asunción de Lula en la Presidencia de Brasil podría suponer el ingreso de Argentina a la alianza. El excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño señaló en entrevista con Sputnik que "Estados Unidos está atrapado, sintiendo que su liderazgo, especialmente económico, porque en lo militar siguen teniendo una fuerza extraordinariamente importante, está descendiendo".Patiño, quien también fue ministro de Defensa durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), consideró que Brasil dará una activación al BRICS, incluyendo a países como Argentina, en momentos en que Washington está "tratando de definir una estrategia anti China y Rusia en el mundo".

