Una ley de la física explica por qué la estampida de gente en Seúl resultó ser tan mortal

Una ley de la física explica por qué la estampida de gente en Seúl resultó ser tan mortal

El fenómeno que se cobró más de 150 vidas durante una celebración de Halloween en Corea del Sur se explica por simple física, según Medhi Moussaïd...

La aglomeración fue tan densa que aplastó a la gente hasta la muerte en el concurrido barrio de Itaewon de Seúl, un popular lugar de vida nocturna que atrajo a decenas de miles de personas el pasado 29 de octubre. No había ningún evento previsto, según los medios locales. Pero las multitudes de los bulliciosos bares y clubes nocturnos se juntaron en un estrecho callejón inclinado que conectaba una estación de metro con una calle principal.En algún momento después de las 10 de la noche, la calle se llenó más allá de su capacidad. Los testimonios sobre aquella noche en las redes sociales dicen que las personas que se encontraban cerca de la parte superior del callejón perdieron el equilibrio y cayeron sobre la multitud que se encontraba debajo, provocando así un aplastamiento mortal.La tragedia provocó el luto nacional en Corea del Sur y suscitó la pregunta de si se podría haber evitado este fatal desenlace.Medhi Moussaïd explicó a Insider cuándo y por qué las aglomeraciones se convierten en estampidas mortales.Según el experto, "la mayoría de la gente no se da cuenta del peligro" y debería estar mejor informada a medida que las ciudades se vuelven más densas y las grandes multitudes más comunes.Las multitudes actúan como olasLa oleada de multitudes se rige por un principio muy sencillo. Si un grupo de personas se vuelve lo suficientemente denso, lo que ocurre cuando hay más de seis o siete personas por metro cuadrado, una multitud empieza a actuar como un fluido. En este punto, las personas que están dentro pierden en gran medida el poder de controlar su propio movimiento. Si alguien es empujado, empujará a su vecino, que caerá sobre su vecino, y así sucesivamente."Entonces este movimiento se transmite" como una onda en el agua, a medida que estos movimientos se propagan, se hacen más grandes, precisa Moussaïd. La presión de esta ola puede ser demasiado intensa para la gente de la multitud, sobre todo si es empujada contra un obstáculo. Como lo demuestra la tragedia de Seúl, puede ser fatal."Esas olas son bastante peligrosas porque la gente puede quedar comprimida contra las paredes y también entre sí. Y cuando dos olas se cruzan, la gente puede sentir la presión de ambos lados", detalló Moussaïd.Qué hacer si te quedas atrapado en una estampidaEn la inmensa mayoría de los casos, las aglomeraciones serán seguras, pero Moussaïd enumeró algunas cosas que pueden ayudar si las cosas se vuelven peligrosas.Lo principal es ser consciente: si te parece que hay demasiada gente, probablemente tienes razón. Aléjate rápidamente a un lugar menos denso. Esto puede protegerte y también aliviar la presión sobre los demás.Sin embargo, una vez que la multitud alcanza ese umbral crítico, la ola puede acumularse muy rápidamente. Entonces se trata de un caso de supervivencia, advirtió Moussaïd.Haz lo posible por mantenerte en pie. Si una persona se cae, se creará una ola de gente que se derrumba. Los que se encuentren en la parte inferior probablemente serán aplastados por el peso de los cuerpos que están por encima de ellos.Mantén los brazos contra la caja torácica como un boxeador para facilitar la respiración. La presión de la ola puede hacer que la gente se desmaye y caiga.No luches contra la corriente de la multitud. Cuando se empuja hacia atrás, la presión del sistema aumentará, lo que empeorará la situación durante los siguientes segundos o minutos, aconsejó Moussaïd.La información es claveNo es la primera vez que la aglomeración de multitudes causa víctimas. Los ejemplos anteriores incluyen el Love Parade en Alemania en 2010, donde murieron 18 personas, y el festival Astroworld de Travis Scott en Houston el año pasado, donde murieron ocho personas.En este tipo de eventos, una planificación adecuada puede reducir el riesgo al garantizar que no se reúnan demasiadas personas a la vez. Aunque Moussaïd subrayó que el evento de Seúl fue diferente porque fue una reunión espontánea en las calles y eso habría sido muy difícil de preparar.Según los medios locales, las autoridades esperaban una multitud de unas 100.000 personas, pero no pensaron que la zona requiriera más planificación que un fin de semana normal de Halloween.Según Moussaïd, a medida que la población mundial crezca y cada vez más gente se agrupe en las zonas urbanas, esto podría ocurrir con más frecuencia.

