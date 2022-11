https://sputniknews.lat/20221104/la-sombra-de-la-violencia-politica-en-eeuu-desde-su-inicio-fue-un-pais-polarizado-1132131082.html

La sombra de la violencia política en EEUU: "Desde su inicio fue un país polarizado"

La sombra de la violencia política en EEUU: "Desde su inicio fue un país polarizado"

El 8 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se enfrentará a uno de sus mayores desafíos políticos con las elecciones intermedias, en medio... 04.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-04T03:59+0000

2022-11-04T03:59+0000

2022-11-04T03:59+0000

internacional

eeuu

política

joe biden

washington

el asalto al capitolio de eeuu

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/1094050027_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11fa7371cabc72f4fb49daa17df9d321.jpg

El intento de atentado en contra de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, así como la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021, son tan sólo dos de los episodios más destacados de esta serie de terror en la que se ha convertido la política estadounidense. El propio Biden lo sabe. En una intervención desde Union Station en Washington, advirtió que "la democracia estadounidense está bajo ataque" por los negacionistas de las elecciones pasadas, por lo que hizo un llamado a "no dar lugar a la violencia política".Y es que para Biden más de 300 candidatos se identifican con el movimiento MAGA (Make America Great Again, el eslogan de Trump por excelencia), el cual, entre otras teorías de conspiración, sostiene que la derrota electoral del magnate en 2020 no ocurrió, lo que legitima indirectamente el asalto al Capitolio, un capítulo que se mantiene en la mente del mandatario luego de que el atacante de la familia Pelosi entró gritando la misma frase que los perpetradores del asalto: "¿Dónde está Nancy?".Para algunos especialistas, la polarización de los últimos años ha evolucionado a niveles nunca antes vistos. El corresponsal de Vox, Zack Beauchamp, asegura que el apogeo de este tipo de organizaciones y su discurso no surge del vacío, sino de "serias escisiones", lo que alienta a su vez la violencia de grupos de extrema derecha.De acuerdo con una revisión de The New York Times, en 2021 aumentaron cinco veces los ataques y amenazas contra políticos, con una cifra récord de 9.625 atentados. Por su parte, la Policía del Capitolio señaló que, hasta mayo de 2021, habían aumentado 107% los ataques contra legisladores estadounidenses.Una nación fundada en el conflictoSi bien la polarización política parece un tema reciente en la sociedad estadounidense, lo cierto es que esta división profunda ha estado presente en la vida de Estados Unidos desde sus padres fundadores, señala en entrevista con Sputnik Estefanía Cruz Lera, investigadora adscrita al Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).La especialista también considera que, en este sentido, "ser político en Estados Unidos es una actividad de alto riesgo", toda vez que a lo largo de su historia el país ha vivido varios episodios mortales, incluso con cuatro presidentes asesinados durante su mandato y varios atentados contra figuras prominentes de la política.De los 45 presidentes que ha tenido Estados Unidos a lo largo de su historia, cuatro han sido asesinados durante su mandato: Abraham Lincoln (1865), James Garfield (1881), William McKinley (1901) y John Fitzgerald Kennedy (1963). La polarización, además, queda manifiesta al revisar la historia, siendo algunos de los episodios más ilustrativos la Guerra Civil de 1861, en la que, por un lado, estaban los grupos que apoyaban el fin de la esclavitud, y por otro, quienes se beneficiaban de este negocio.Otras voces de la academia sugieren que la polarización actual es muy violenta debido al nivel de demonización del oponente político, la cual llega a tal grado que justifica cualquier acción que elimine al contrincante de la vida pública, como sugiere una investigación realizada por Nathan Kalmoe, profesor de comunicación política de la Universidad Estatal de Luisiana, y Liliana Mason, profesora de ciencia política del Instituto SNF Ágora de la Universidad Johns Hopkins.En este contexto, los colegios electorales se han protegido para prevenir ataques ante el incremento de amenazas que reciben sus funcionarios por parte de los negacionistas, como evidenció un reciente reportaje de The New York Times.Las teorías de conspiraciónLos especialistas coinciden en que las teorías de conspiración esparcidas en redes sociales y adoptadas por partidarios de movimientos ultranacionalistas y supremacistas blancos (como QAnon, Oath Keepers, Proud Boys, entre otros) han abonado al descrédito de la clase política y aumentan la tensión social.Para la doctora Estefanía Cruz, estos movimientos radicales, tanto de derecha como de izquierda, siempre han sido parte de la política estadounidense, pero hasta antes del asalto al Capitolio, habían operado en las sombras."Se trata de un rechazo a lo que denominan políticamente correcto. Los movimientos de este tipo crecieron y se visibilizaron aún más cuando llegó Joe Biden al poder, pero en realidad se intensificaron mucho durante el Gobierno de Trump, quien llegó a adoptar algunos de sus discursos de odio", añade Garay Saldaña. Además de la teoría que sostiene que Donald Trump ganó las elecciones estadounidenses, existe otra, ampliamente difundida, que relaciona a los demócratas con una especie de Gobierno mundial. Esta acusación es constante entre los simpatizantes de movimientos ultranacionalistas, quienes incluso han logrado reclutar a exfuncionarios y militares en activo dentro de sus filas, como denunció la organización periodística Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) respecto a Oath Keepers, grupo que se autoproclama protector de los valores constitucionales de su país.En junio pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que los grupos extremistas del país podrían intensificar sus actividades a raíz de los constantes tiroteos, la crisis migratoria y la discusión del aborto en el Tribunal Supremo.Desde enero de 2021, el organismo liderado por Antony Blinken ha lanzado seis alertas sobre la posibilidad de que los extremistas estadounidenses de diferentes rubros inicien acciones violentas. Las autoridades consideraron que la masacre en una escuela de Uvalde, Texas, la discusión para la despenalización del aborto y la llegada de miles de migrantes detonarían comportamientos irracionales de parte de estos grupos.Una prueba para BidenLa especialista Cruz considera que "el movimiento de la extrema derecha en Estados Unidos no es un movimiento unificado, hay desde estudiosos de la constitución que la defienden y sus enmiendas a toda costa, hasta personas que son antisistema o antigobierno", lo que los hace impredecibles. Respecto a la importancia que tendrá el proceso electoral para la Administración Biden, la experta sostiene que, de no concretarse la victoria demócrata, el actual Gobierno se verá impedido de aprobar reformas importantes, entre ellas, el plan de infraestructura que pretende aliviar la inflación.De acuerdo con una encuesta de la cadena CNN publicada el 2 de noviembre, sólo el 17% de los estadounidenses aprueba totalmente la gestión de Biden, en contraste con un 47% que la desestima por completo. Un 61% de los encuestados entre septiembre y octubre considera que el presidente no le ha prestado atención a las prioridades correctas.

https://sputniknews.lat/20221101/fiscalia-el-agresor-si-iba-por-nancy-pelosi-y-queria-romperle-las-rodillas-para-darle-una-leccion-1132009613.html

https://sputniknews.lat/20220608/eeuu-reconoce-que-sus-extremistas-podrian-atacar-en-cualquier-momento-1126412826.html

https://sputniknews.lat/20221031/revelan-que-biden-si-ha-perdido-los-estribos-con-zelenski-por-la-ayuda-a-ucrania-1132010991.html

https://sputniknews.lat/20221026/la-casa-blanca-teme-que-los-democratas-pierdan-poder-en-las-elecciones-legislativas-1131842304.html

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

eeuu, política, joe biden, washington, el asalto al capitolio de eeuu, 💬 opinión y análisis