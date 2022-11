https://sputniknews.lat/20221104/se-acabara-la-ayuda-a-kiev-crece-el-rechazo-republicano-en-eeuu-al-envio-de-dinero-a-ucrania-1132135759.html

¿Se acabará la ayuda a Kiev? Crece el rechazo republicano en EEUU al envío de dinero a Ucrania

¿Se acabará la ayuda a Kiev? Crece el rechazo republicano en EEUU al envío de dinero a Ucrania

La oposición a que Estados Unidos siga enviando dinero y ayuda militar a Ucrania crece entre los miembros del Partido Republicano, de acuerdo con una reciente... 04.11.2022, Sputnik Mundo

Los resultados de la encuesta se dan a conocer a unos días de las elecciones intermedias en la que los republicanos buscan tomar el control del Poder Legislativo, y mientras las quejas por inflación contra la administración de Joe Biden crecen.De acuerdo con el sondeo del rotativo estadounidense, el 48% de los republicanos cree que EEUU está haciendo demasiado para ayudar Ucrania, cuando a principios de año el porcentaje era de apenas 6%.Al ser cuestionados sobre el papel de EEUU en Kiev, el 17% de los republicanos cree que el país no está haciendo lo suficiente, en un marcado contraste con el 61% que se reportaba a principios de marzo.Según los resultados de la encuesta, cerca del 30% de todos los encuestados (incluidos demócratas), es decir, uno de cada tres encuestados piensa que EEUU hace demasiado para tratar de ayudar a Kiev.Entre las voces que critican el apoyo militar enviado a Ucrania (más de 18.000 millones de dólares hasta ahora) están el congresista Kevin McCarthy, quien consideró que EEUU no puede dar "un cheque en blanco" a Kiev mientras tiene una deuda de 31 billones de dólares.Hace un par de días, la Reserva Federal de EEUU (FED por su siglas en inglés) elevó su tasa de interés en 75 puntos básicos en aras de controlar el efecto inflacionario que se ha venido agravando desde el inicio del conflicto en Europa del Este. A pesar de que su economía se ha visto afectada desde febrero y hasta finales de septiembre, Estados Unidos ha destinado al menos 25.000 millones de dólares tan solo en ayuda militar, según datos del Instituto Kiel para la Economía Mundial.Distintos parlamentarios han criticado la conducción de Joe Biden de la política exterior, como Madison Cawthorn, que el 16 de marzo aseguró que Estados Unidos no debería enredarse en otra guerra, o Thomas Massie, quien acusó al Congreso de gastar más dinero en Ucrania en un semestre que el presupuesto de carreteras y puentes estadounidenses en todo un año.El congresista Greg Steube, quien forma parte del comité de asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, cuestionó el envío de armamento a territorio ucraniano ante la falta de claridad de su arribo.Desde hace meses, especialistas en temas de seguridad advierten del poco control y seguimiento que el Gobierno de EEUU ha dado tanto al dinero como a las armas que envían a Kiev, lo que podría detonar en un mercado negro ya antes visto en otros sitios como Irak y Afganistán.

