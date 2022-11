https://sputniknews.lat/20221105/los-que-mas-sufren-siempre-son-los-de-abajo-la-cruda-realidad-en-las-villas-argentinas-1132162451.html

"Los que más sufren siempre son los de abajo": la cruda realidad en las villas argentinas

"Los que más sufren siempre son los de abajo": la cruda realidad en las villas argentinas

Los barrios populares de Argentina crecen al calor de la crisis. Entre la pobreza y la indigencia, las familias hacen lo imposible para llegar a fin de mes... 05.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-05T00:11+0000

2022-11-05T00:11+0000

2022-11-05T00:35+0000

américa latina

argentina

ciudad autónoma de buenos aires

villa

barrio

📝 reportajes

crisis social

crisis económica

pobreza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1132160007_0:325:1536:1189_1920x0_80_0_0_f94fcfb79fe1142313da2c9c13abeb20.jpg

Lorena tiene 42 años y nació en Uruguay. De niña, su familia "cruzó el charco" —es decir, el Río de la Plata, que separa a ambos países—, se mudó a Argentina y se asentó en la villa 21-24 (sur), uno de los barrios populares más poblados de la ciudad de Buenos Aires. Allí nacieron su hija y su nieta; su madre, Mari, es la primera de las cuatro generaciones que actualmente vive en el asentamiento, una de las 5.687 urbanizaciones precarias del país."La situación es muy difícil. La crisis pega mucho más en los barrios populares: los que más sufren siempre son los que están abajo. Quizás en otros sectores uno puede privarse de viajar, pero al menos llega a fin de mes y come igual", le dice a Sputnik mientras recorre las calles, saludando por su nombre a cuanto vecino se cruza.La inflación, que carcome los ingresos de los argentinos, golpea con mayor fuerza a los sectores vulnerables: "Una familia necesita 120.000 pesos para no ser pobre [730 dólares al tipo de cambio oficial; 414 al paralelo]. En el barrio la gente no llega ni de casualidad a ganar eso. La mayoría, que son trabajadoras de casa particulares, cobra 50.000 pesos: no puede llenar su heladera [refrigeradora]", cuenta Lorena.La pobreza estructural alcanza al 36% de la población argentina. Según el Registro Nacional de Barrios Populares, en los asentamientos precarios viven más de cinco millones de personas, un 11% de la población del país.La superpoblación de las villas afecta directamente a la calidad de vida de los residentes: en la 21-24 residen más de 80.000 personas en un área apenas superior a los dos kilómetros cuadrados. "Vivimos superhacinados. En algunas casas la gente tiene que ingresar de costado porque no entra a través de la puerta", afirma Lorena.Las viviendas son de una inusitada precariedad. La referente barrial lo grafica: "Los que viven en el barrio no pueden acceder a la casa propia. Acá se alquilan habitaciones por 25.000 pesos [158 dólares], porque por fuera de eso no alcanza para nada, la crisis habitacional empezó hace más de 50 años".La fragilidad de las edificaciones se refleja en las condiciones del "alquiler". "En las villas no hay títulos de propiedad: nadie es dueño de nada. Si alguien ingresa a tu casa con un arma, la perdiste. Hay momentos en los que entran, arrasan con todo y te desvalijan", relata Lorena. La inseguridad se torna cotidiana: "Uno tiene miedo de que se metan en tu casa y te echen. Muchas veces sucedió", agrega.El apoyo comunitarioSi a pesar de tan adverso contexto los habitantes más vulnerables del barrio logran tener un plato de comida en la mesa, esto se debe en gran medida a la labor solidaria. Lorena trabaja en el comedor Jireh, fundado hace seis años. El Jireh se sostiene gracias a la ayuda estatal y la voluntad de los responsables: "Acá buscamos donaciones de alimentos todo el tiempo", dice la vecina, y agrega que "las chicas que están acá cobran el Potenciar Trabajo, el plan del Gobierno para remunerar el trabajo comunitario". Programas sociales de este tipo buscan sustentar la labor de estos establecimientos.La crisis económica tiene su correlato en el aumento de la demanda del comedor. "Antes solo dábamos la cena. Ahora tuvimos que conseguir alimentos para incrementar el almuerzo. Esto se profundizó durante la pandemia, cuando mucha gente perdió el trabajo por el cierre de fábricas", cuenta Lorena.La Asociación Civil la Vereda de Enfrente tiene también un rol social clave en el barrio. "Las personas que necesitan ropa pueden llevarla a un precio sumamente accesible para sostener el espacio y la merienda, porque acá no recibimos ninguna ayuda del Estado ni donaciones de ninguna organización", cuenta Lorena, referente del espacio.Pero la ayuda no se limita a la vestimenta. Rocío, otra integrante de la asociación civil, dice que "la gente viene con cualquier problema, desde consultas para conseguir turnos online hasta información para inscribirse en una escuela".Daiana, su compañera, agrega: "A veces piden ayuda con cosas sobre las que no tenemos relación, pero siempre hacemos el intento. Ayudamos a inscribirse para la vacuna del COVID, por ejemplo. Las chicas trabajaron durante todo el día sacando turnos para eso".El impacto de la pandemiaEn 2020, en plena pandemia de coronavirus, la Vereda de Enfrente desempeñó un papel crucial: "Íbamos casa por casa llevando alimentos a las personas que estaban aisladas. Había muchos trabajadores esenciales mal remunerados o que lo hacían de manera voluntaria", cuenta Lorena.Los comedores también tuvieron que redoblar esfuerzos. "Fue tremendo. Había muchísima gente sin trabajo. La cantidad de gente que asistía se duplicó o triplicó", agrega la referente, que remarca el impacto de la precariedad laboral en la pandemia: "Acá hay mucha gente con trabajos informales que dejó de recibir ingresos. Muchos pasaron hambre".Sin embargo, durante la pandemia también se profundizaron otros problemas. "Emergieron todas las problemáticas juntas, no solo el COVID. Por ejemplo, aumentó mucho la violencia de género. Pero las oficinas del Estado estaban cerradas, por eso las que conteníamos la situación éramos las organizaciones sociales", sostiene Lorena.Los servicios públicos, la otra deuda del EstadoSegún el Registro Nacional de Barrios Populares, 99% de los habitantes de asentamientos precarios del país no tienen acceso a la red de gas natural, 97% no tiene saneamiento y 90% no cuenta con agua corriente. La villa 21-24 no es la excepción."No tenemos agua potable en muchos sectores", dice Lorena. El problema es de infraestructura: "Las redes de agua tienen más de 60 años. Los caños no dan abasto para la cantidad de población que vive en el barrio actualmente. Ya no hay buena presión", agrega.Mismo caso es el de la energía eléctrica: "Ya sabemos que en el verano no va a haber agua ni luz porque se prenden fuego los transformadores", sostiene la referente. "Y lo mismo pasa con las cloacas. Cuando llueve, se inunda y suele salir a las calles lo que ahí circula", afirma.Transcurridos más de 20 años de la crisis más profunda de la historia argentina reciente, muchas de las problemáticas de las villas todavía subsisten.

argentina

ciudad autónoma de buenos aires

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Juan Lehmann https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Juan Lehmann https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

argentina, ciudad autónoma de buenos aires, villa, barrio, 📝 reportajes, crisis social, crisis económica, pobreza