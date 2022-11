https://sputniknews.lat/20221107/el-presidente-de-corea-del-sur-responsabiliza-a-la-policia-de-la-tragedia-en-itaewon-1132204301.html

El presidente de Corea del Sur responsabiliza a la policía de la tragedia en Itaewon

SEÚL (Sputnik) — El presidente de Corea del sur, Yoon Suk-yeol, responsabilizó a la policía de la estampida en Itaewon ocurrida durante las celebraciones de... 07.11.2022, Sputnik Mundo

"¿Quién es responsable de prevenir los accidentes? La policía. Creo que va más allá del sentido común decir que la policía no sabía que [en el distrito de Itaewon] se esperaba la llegada masiva de personas", destacó el presidente.El líder surcoreano prometió investigar a fondo la causa de la tragedia y hacer que ese proceso sea transparente para la sociedad, para que nadie tenga ninguna duda, y para que los responsables sean llevados ante la justiciaSegún la agencia, la policía y los servicios de bomberos, así como las autoridades locales, fueron criticados después de que se diera a conocer que antes del inicio de la trágica estampida, todas esas organizaciones recibieron llamadas de ciudadanos que informaban de un tumulto de personas y de una posible catástrofe, pero no respondieron ni hicieron nada para prevenirla.Antes trascendió que la policía de Corea del Sur reconoció no haber podido prever la estampida en el barrio de Itaewon de Seúl durante los festejos del Halloween, pues en años anteriores allí se congregaba un tumulto similar. Los policías que patrullaban no notaron nada especial y no tenían instrucciones precisas de controlar la afluencia espontánea de la gente.La mayor estampida en la historia de Corea del Sur, sucedida en la noche del 30 de octubre, causó la muerte de al menos 156 personas, incluidos 26 extranjeros, y otras 197 sufrieron heridas.

