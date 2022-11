https://sputniknews.lat/20221108/estos-son-los-empresarios-mas-ricos-de-china-1132228135.html

Estos son los empresarios más ricos de China

Estos son los empresarios más ricos de China

Las más grandes fortunas de China han perdido miles de millones debido al impacto de la crisis mundial. Jack Ma Yun, fundador del Alibaba Group, bajó este año... 08.11.2022

Sputnik te resume en qué se basan las más grandes fortunas del gigante asiático.1. Zhong Shanshan — $65.000 millonesZhong Shanshan, de 68 años, encabeza la lista por segundo año consecutivo, su fortuna creció un 17% en un año hasta 65.000 millones de dólares. Es el propietario de la compañía productora de agua embotellada Nongfu Spring y productor de la vacuna contra la hepatitis y pruebas de coronavirus. El rápido crecimiento de su riqueza se vio favorecido por las ofertas públicas iniciales de dos de sus empresas. En abril de 2020, Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise salió a bolsa y sus acciones subieron un 2.000%.En septiembre, su segunda compañía tuvo un éxito similar. Las acciones de Nongfu Spring subieron un 155% y la empresa se convirtió en una de las más populares de Hong Kong. Solo en 2020, el comerciante de agua ganó 70.000 millones de dólares y aumentó su capital a 77.000 millones. 2. Zhang Yiming — $35.000 millonesEn segundo lugar se encuentra Zhang Yiming, de 39 años, fundador de la compañía ByteDance a la cual pertenece la aplicación TikTok y su versión china Douyin. Actualmente su fortuna alcanza 35.000 millones de dólares, un 28% menos que el año pasado. Bytedance ocupa el cuarto lugar en la lista Hurun China 500 Most Valuable Private Companies 2021, con siete accionistas en la lista de ricos de este año.3. Robin Zeng Yuqun — $32.900 millonesEl tercer lugar corresponde al rey de las pilas Robin Zeng Yuqun, de 54 años, el fundador de la mayor productora china de pilas de combustible y baterías de iones de litio CATL, cuya riqueza disminuyó durante el año un 28% hasta 32.900 millones de dólares.En octubre, anunció sus planes de construir proyectos de almacenamiento de energía fotovoltaica en EEUU. Su empresa ocupa el quinto lugar en la lista Hurun China 500 Most Valuable Private Companies 2021, con siete accionistas en la lista de ricos de este año.4. Li Ka-shing — $31.400 millonesLi Ka-shing y su familia, están el cuarto lugar con 31.400 millones de dólares. Las dos principales compañías de Li que cotizan en bolsa son CK Hutchison y CK Asset, estas ampliaron su cartera para incluir propiedades, comercio minorista, telecomunicaciones, infraestructuras, puertos y energía.En enero, CK Hutchison y el operador de telecomunicaciones indonesio Ooredoo Group completaron la fusión de sus operaciones en Indonesia. Además, con la cotización de FWD, el patrimonio de su segundo hijo, Richard Li Tzar Kai, aumentó significativamente hasta los 8.800 millones de dólares y entró en el Top 100.5. Ma Huateng — $30.700 millonesEl quinto lugar lo ocupa Ma Huateng, de 51 años, con 30.700 millones de dólares. Un 32% menos y un puesto menos, el más bajo que ha tenido Ma en esta década. Al cierre de la lista, las acciones de Tencent habían bajado un tercio con respecto al año anterior, ya que los ingresos cayeron un 1% en el primer semestre y los beneficios netos se redujeron un 53%.Esto se debió a las restricciones en la concesión de licencias de juegos y a la disminución de usuarios en sus mercados extranjeros, así como a la caída de los ingresos por publicidad. Tencent encabezó la lista Hurun China 500 Most Valuable Private Companies 2021, con seis accionistas en la lista de ricos de este año.6. William Ding Lei — $27.900 millonesWilliam Ding Lei, de 51 años, sube 8 puestos y se posiciona en el sexto lugar con 27.900 millones de dólares, lo que supone un aumento del 14% respecto al año pasado. El multimillonario dirige NetEase, una empresa que cotiza en la bolsa estadounidense Nasdaq. Su compañía es una de las mayores de la industria china del juego. En diciembre de 2021, su salida a bolsa en Hong Kong con la aplicación musical Cloud Village le reportó a NetEase un beneficio de 422 millones de dólares.7. He Xiangjian — $27.100 millonesHe Xiangjian y su familia ocupan el séptimo lugar, subieron dos puestos, a pesar de que su patrimonio ha bajado un 11%, hasta los 27.100 millones de dólares. Los ingresos totales de Midea en el primer semestre aumentaron un 5% con respecto al año anterior, pese a la actual pandemia de COVID-19, las tensiones en las cadenas de suministro y los precios aún elevados de las materias primas. Midea cuenta con tres accionistas en la lista de este año.8. Qin Yinglin y Qian Ying — $26.400 millonesQin Yinglin y Qian Ying, los "granjeros más ricos del mundo", vieron cómo su patrimonio aumentaba un 9% y volvían a estar entre los 10 primeros con 26.400 millones de dólares, subiendo 7 puestos y superando por primera vez a Jack Ma Yun. Los ingresos de Muyuan en el primer semestre aumentaron un 6,6% interanual. 9. Jack Ma Yun — $25.700 millonesMientras que el fundador del gigante del comercio electrónico Alibaba Group y el hombre más rico de China en 2020, Jack Ma Yun, de 59 años, ocupó este año solo la novena posición. Su fortuna es de 25.700 millones de dólares, un 29% menos que en 2021. Alibaba ocupa el tercer puesto en la lista Hurun China 500 Most Valuable Private Companies 2021 y cuenta con 18 accionistas en la lista de este año.10. Colin Huang Zheng — $24.300 millonesEl patrimonio de Colin Huang Zheng, de 42 años, descendió un 26%, hasta los 24.300 millones de dólares, lo que hizo que Huang bajara cuatro puestos hasta el 10. Los ingresos de Pinduoduo crecieron un 58% el año pasado. En septiembre de este año, la plataforma de comercio electrónico transfronterizo Temu de Pinduoduo se lanzó oficialmente para los mercados de ultramar, creando 100 marcas de ultramar en la primera fase.Según el informe, el número de chinos con una fortuna de más de 10.000 millones de dólares bajó en términos anuales en 29 personas hasta 56, al mismo tiempo la cantidad total de los multimillonarios cayó en 239 hasta 946 personas. La lista se creó conforme a los datos del 15 de septiembre.

