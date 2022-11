https://sputniknews.lat/20221110/eeuu-promete-ayudar-a-taiwan-para-repeler-una-eventual-incursion-de-china-1132314837.html

EEUU promete ayudar a Taiwán para repeler una eventual incursión de China

El general señaló que su país apoyará militarmente a la isla e "intentará ayudar" a entrenarlos y equiparlos. Milley también afirmó que no estaba claro si China tenía planes para una incursión inminente.El 9 de noviembre, Tsai Ing-wen no descartó que el EPL pueda actuar en la isla. No obstante, señaló que si el Ejército chino quiere hacer algo drástico, el presidente, Xi Jinping, "tendrá que calcular los costos y pensárselo dos veces". Sus palabras llegaron un día después de que las Fuerzas Armadas de Taiwán comunicaron que 63 aviones y 4 buques chinos se aproximaron a la isla.Por su parte, Xi Jinping dijo que el EPL debe mejorar sus capacidades y estar preparado para la acción militar."Es necesario centrar todos los esfuerzos en los asuntos militares (…) a un ritmo acelerado para mejorar las habilidades de nuestras tropas para la conducción de una guerra victoriosa", subrayó el presidente chino.La tensión entre China y Taiwán se agravó tras la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, el pasado 3 de agosto. Pese a las protestas de Pekín, que vio en ese viaje el apoyo de Washington a los independentistas taiwaneses, la política estadounidenses realizó su visita y esto provocó la puesta en marcha de los ejercicios militares chinos a gran escala.Los vínculos entre Pekín y Taipéi se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a ese archipiélago. Las relaciones entre Taiwán y la China continental se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980. La política fundamental de Pekín respecto a Taipéi es la reunificación pacífica bajo el principio de "un país, dos sistemas".

