AMLO revela que el avión presidencial será entregado a una nueva aerolínea del Ejército

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que luego de tres años tratando de vender el avión presidencial que fue adquirido en sexenios... 11.11.2022, Sputnik Mundo

En su conferencia de prensa de este 11 de noviembre, el mandatario mexicano señaló que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) ya no tiene a su cargo la venta del avión 'José María Morelos y Pavón', mismo que lleva más de tres años ofertándose y en desuso. López Obrador recordó que el avión no se ha podido vender debido a lo ostentoso que es, lo que lleva a que sea más caro en comparación a otras aeronaves. Agregó que la aeronave se compró para hacer viajes internacionales de más de cinco horas de vuelo. "Sí hay quien lo quiere, pero quieren pagar menos", dijo el presidente a tiempo de aseverar que la aeronave no se puede ofertar por debajo del precio del avalúo. Ante las dificultades que ha tenido el Gobierno de México para vender el avión, el presidente López Obrador informó que éste será entregado a la nueva aerolínea que tendrá el Ejército a su cargo. El avión presidencial, señaló, será entregado a dicha aerolínea para realizar vuelos especiales internacionales. El pasado mes de octubre, AMLO reveló que la aerolínea estaría a cargo de la compañía recién fundada por la cartera de la Defensa, con el nombre de las culturas prehispánicas Olmeca Maya Mexica."Es rentable la empresa, pero todavía no decidimos, vamos a seguirlo tratando. Sí, es más probable que para el año próximo esté ya esta nueva línea aérea", puntualizó el mandatario hace unas semanas. Los estudios indican que las aerolíneas nacionales de bajo costo como Aeromar e Interjet, que presentan problemas financieros, han reducido los vuelos y hay ciudades donde antes había servicio de transporte aéreo y ahora ya no.

