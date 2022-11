https://sputniknews.lat/20221114/eeuu-y-china-en-un-esperado-cara-a-cara-previo-al-g20-1132421700.html

EEUU y China, en un esperado cara a cara previo al G20

Joe Biden y Xi Jinping tuvieron su encuentro presencial en Bali (Indonesia), antes del comienzo del G20, con una agenda variada que incluyó Taiwán, Ucrania y los conflictos comerciales. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

La reunión presencial entre los líderes de las dos principales potencias mundiales fue la primera desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca (enero de 2021). El encuentro fue en Bali (Indonesia), previo al inicio de la cumbre del G20.Los temas relevantes del encuentro fueron la crisis en Ucrania, la creciente tensión en Taiwán y la disputa comercial entre las potencias. "EEUU continuará compitiendo enérgicamente", aseguró Biden a la prensa.El mandatario también expresó confianza en que "no hay necesidad de mantener una nueva Guerra Fría con China como adversaria", y en que Pekín no busca una acción militar en Taiwán.Sobre las diferencias entre Taipéi y Pekín, Biden indicó que la política de la Casa Blanca sobre 'Una sola China' no ha cambiado.Xi por su parte llamó a "trabajar con todos los países para alcanzar una mayor esperanza de paz y una mayor confianza en la estabilidad global para el desarrollo".“El mundo espera que China y EEUU regulen adecuadamente sus relaciones", aseveró el líder asiático.En relación con el mensaje de Xi, a criterio del experto, "destaca que las relaciones interpersonales son fundamentales para dirimir controversias; pero también invita a EEUU a mantener una especie de liderazgo responsable".En relación con este liderazgo, ambos líderes se refirieron a sumar esfuerzos en la solución de problemas globales, que van desde el cambio climático hasta la seguridad alimentaria. Biden aseguró que su país está listo para trabajar con Pekín en esos temas.Vadell también se refirió a cómo llegaba Biden a este encuentro con Xi, luego de las elecciones de medio término en su país. "A pesar de que al Partido Demócrata no le fue tan mal [como preveían encuestas locales], hay una percepción de liderazgo débil. En este contexto ocurre este encuentro bilateral".En esta edición de En Órbita abordamos —entre otros temas— el temor provocado en El Salvador por la crisis de FTX, plataforma de intercambio de criptomonedas.El bitcoin, la criptomoneda más popular del mundo, cayó 21% esta semana, lo que representa un problema para el Gobierno de Nayib Bukele. Conversamos con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, en El Salvador.Por otra parte, Turquía no aceptó las condolencias de EEUU tras el atentado terrorista en el centro de Estambul.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

