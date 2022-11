https://sputniknews.lat/20221114/la-vicepresidenta-argentina-formaliza-pedido-de-recusacion-a-jueza-que-investiga-atentado-1132416178.html

La vicepresidenta argentina formaliza pedido de recusación a jueza que investiga atentado



BUENOS AIRES (Sputnik) — La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, entregó la solicitud para la recusación de la jueza federal María Eugenia...

A través de su abogado, José Manuel Ubeira, la vicepresidenta observó que el proceder de la jueza llevó a procedimientos "como mínimo, negligentes (…) desde, literalmente, el primer día de investigación".En las primeras horas tras el atentado, Capuchetti rompió la cadena de custodia del teléfono celular del autor material del ataque fallido, Fernado Sabag Montiel, de manera que llegó "reseteado a cero" a la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), alegó la querella."Nunca se supo qué fue concretamente lo que pasó y el juzgado no hizo nada por aclararlo; de hecho, en los procesamientos, la situación está completamente omitida", especifica el texto, de 37 páginas.La querella también puso énfasis en el hecho de que Brenda Uliarte, procesada junto a Sabag Montiel por ser coautora del intento de asesinato, logró escapar de su casa pese a que había una custodia de la Policía Federal Argentina (PFA) que tenía bajo vigilancia su vivienda."Esto no quita la total impericia de Capuchetti que, con su demora en ordenar la detención, posibilitó la fuga", sostuvieron los representantes de la vicepresidenta.En el pedido de recusación, los abogados de Cristina Fernández cuestionaron que la magistrada no pusiera "la mirada en la PFA ni por un segundo".A la falta de pruebas recolectadas en el expediente se suma la tardanza en detener al tercer procesado en la causa, Gabriel Carrizo, considerado el jefe de la banda a la que pertenecían Carrizo y Uliarte.Más sospechasPor medio de sus letrados, la vicepresidenta criticó que no se secuestraran los celulares de dos integrantes del grupo "Nueva Centro Derecha", supuestamente relacionado con la exministra de Seguridad del Gobierno anterior, Patricia Bullrich, y el diputado Javier Milei, que tenían contacto con Sabag Montiel y Uliarte.En esa línea, la querella reprochó que no se hubiera estudiado la vinculación de uno de los integrantes de esta agrupación, Hernán Carrol, con el diputado opositor Gerardo Milman.Milman, que fue viceministro de Seguridad durante el Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019), dijo que "cuando la maten, yo voy a estar de camino a la costa", días antes del atentado, según informó un testigo en el marco de la causa.El legislador, integrante del partido PRO, fundado por Macri, estaba acompañado por dos de sus asesoras, que en un principio negaron ante Capuchetti haberse reunido con Milman, pero cuando les mostraron unas imágenes que contradecían sus afirmaciones, reconocieron la existencia del encuentro.Una de las asesoras de Milman, Carolina Gómez Mónaco, fue designada en 2017 directora de la Escuela de Inteligencia Criminal, y tiene una empresa que comparte con una socia, María Mroue, que a su vez es panelista del canal Crónica, donde salieron entrevistados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, procesados por intentar asesinar a Fernández de Kirchner.La exmandataria también observó que el 17 de agosto, Milman presentó un proyecto de declaración en el que advertía de la posibilidad de que "algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia (…) con un falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla".La querella también hizo hincapié en el perfil de la jueza, que "visitaba regularmente la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno de Mauricio Macri".A diferencia de lo que suele pasar en la mayoría de las causas, en la que la fiscalía impulsa la investigación, en este caso la propia jueza decidió liderar la pesquisa.Para la vicepresidenta, "el reflejo más claro de toda esta parcialidad investigativa es su asunción de la dirección de la investigación, en vez de delegarla al Ministerio Público Fiscal".El atentado contra la vicepresidenta es considerado el hecho de violencia política más grave desde el regreso de la democracia, en 1983.

