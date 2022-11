https://sputniknews.lat/20221115/arqueologa-dominicana-hallo-megatunel-en-egipto-que-podria-dar-con-la-tumba-de-cleopatra-1132462865.html

Arqueóloga dominicana halló megatúnel en Egipto que podría dar con la tumba de Cleopatra

Soñaba con ser arqueóloga pero sus padres le pidieron dedicarse a una profesión más rentable. Se recibió de abogada, aunque años después logró desarrollarse en el área de la arqueología y hoy es una referente en estudios egipcios. Su obsesión es encontrar la tumba de Cleopatra y su último hallazgo podría acercarla a ella.

Desde niña, la dominicana Kathleen Martínez soñaba con ser arqueóloga. Sus padres no veían un futuro laboral en esa profesión y por eso la incentivaron a ser abogada. Una vez recibida, a los 28 años, viajó a España a realizar una maestría. Desde allí decidió reencontrarse con su primer amor: la arqueología.Kathleen comenzó una historia cargada de esfuerzos y éxitos, que hoy la posiciona en los titulares de todo el mundo por los hallazgos obtenidos en búsqueda de la tumba de Cleopatra, en Egipto.En noviembre de este año, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto informó del hallazgo de un túnel de 1.305 metros al oeste de la ciudad de Alejandría que data de la época grecorromana, y el equipo encargado del descubrimiento está encabezado por Martínez."El túnel cruza por debajo de la carretera y de un resort. Y nos llevó hasta el mar Mediterráneo. En las primeras exploraciones subacuáticas pudimos detectar que el túnel sigue bajo el lago, lo que abre grandes expectativas del hecho de que pudieran existir estructuras pertenecientes al mismo templo Taposiris Magna. Y hoy se encuentran sumergidas", indicó Martínez."Lo interesante del túnel es que es una réplica casi exacta del túnel griego de Eupalinos, el cual se encuentra en la isla de Samos, una de las maravillas de ingeniería del mundo antiguo y declarado patrimonio de la humanidad. Posiblemente, en poco tiempo este también se espera sea declarado patrimonio por la Unesco", agregó.La entrevistada elaboró una teoría revolucionaria, pues hasta el momento nadie había pensado en la posibilidad de que Cleopatra hubiera escogido esa zona para morir, y esto le permitió ser la primera latinoamericana en recibir una licencia para excavar en Egipto. Pero el camino no fue fácil."Eso permitió la extensión de los permisos del proyecto, y a partir de allí hemos hecho una serie de hallazgos sobre el período griego, del que se conoce poco", relató Martínez.Cleopatra fue la última gobernante de la dinastía ptolemaica del Antiguo Egipto. Se suicidó en el año 30 Antes de Cristo, luego de la muerte de su amante Marco Antonio.Por más de 150 años, arqueólogos de varios países buscaron sin éxito su tumba. En 2005 Martínez logró su primer hallazgo, en los años siguientes pudo confirmar y encontrar restos de un templo que podría llevarla a concluir su tan anhelada búsqueda.Según sus investigaciones, Cleopatra habría pasado los últimos días en la zona donde estaba el templo Taposiris Magna, dedicado a la diosa Isis, de quien Cleopatra decía ser su representante en la tierra, según explicó la arqueóloga."Cuando llegué a Egipto, aquí hago mis investigaciones; ubico el lugar, encuentro que Taposiris Magna es el único templo, el único lugar que desde mi punto de vista reuniría todas las condiciones que hubiese escogido ella para ser enterrada", agregó Martínez.Hoy la arqueóloga vive con gran alegría estos logros de los cuales su padre "siente mucho orgullo", según relató."Uno nunca debe poner sus sueños en manos de nadie para que se los destruyan", reflexionó.Ahora Martínez, quien financia su trabajo a través de acuerdos con instituciones privadas, trabaja en la planificación de la exploración de este túnel para seguir su camino hacia la tumba de la última reina de Egipto.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

