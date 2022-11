https://sputniknews.lat/20221115/china-repudia-intentos-de-occidente-de-excluir-a-rusia-del-g20-1132437674.html

China repudia intentos de Occidente de excluir a Rusia del G20

BALI (Sputnik) — El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, aseguró que su país se opone a las tentativas de Occidente de excluir a Rusia del G20 y de otros... 15.11.2022, Sputnik Mundo

El jefe de la diplomacia china adelantó que prevé debatir con su homólogo ruso asuntos de interés común, así como la cooperación para mantener el avance sostenible de las relaciones bilaterales.En marzo pasado, el presidente estadounidense Joe Biden, de 79 años, llamó a excluir a Rusia del G20 por su operación militar para frenar los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk. Un mes después, el entorno de Biden admitió su fracaso y alegó que no consiguieron alto nivel de acuerdo con el resto de países.Asimismo, China insiste en que EEUU respete su integridad territorial y evite que la situación en torno a Taiwán se descontrole, declaró Wang Yi al término de una reunión de más de tres horas que los presidentes Xi Jinping y Joe Biden mantuvieron paralelamente a la cumbre del G20 en Bali.El independentismo taiwanés, para Pekín, "es incompatible con la paz y la estabilidad". "Si desean mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, deben oponerse resueltamente al 'independentismo taiwanés' y contenerlo", dijo Wang.Según el ministro, el presidente Xi realzó que el problema de Taiwán es el núcleo de los intereses de China y una línea roja que EEUU no debe cruzar."China exige que EEUU haga coincidir sus actos con sus palabras, se atenga a la política de una sola China y las disposiciones de los tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses, cumpla su promesa de 'no apoyar la 'independencia de Taiwán', deje de erosionar el principio de una sola China, restrinja y cese las acciones separatistas y las declaraciones sobre la 'independencia de Taiwán', y no permita que la situación llegue a un punto de no retorno", afirmó.

