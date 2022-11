https://sputniknews.lat/20221117/boric-presenta-plan-en-apec-para-atraer-inversores-a-chile-1132555879.html

Boric presenta plan en APEC para atraer inversores a Chile

Boric presenta plan en APEC para atraer inversores a Chile

SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó un plan para atraer inversionistas extranjeros al país, en el marco de su participación en... 17.11.2022

Gabriel Boric presentó este plan durante un evento realizado en el hotel The Athenee en Bangkok, encabezado por él y por la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, instancia en que participaron ejecutivos de diversas firmas multinacionales como Mitsubishi UFJ Financial Group y Asian Develompent Bank.El mandatario detalló que este plan consiste en incentivos fiscales para la inversión privada destinados a mejorar la eficacia de los procedimientos de regulación y los permisos, la promoción de alianzas público-privadas, mejor acceso a financiamiento y mejorar la inversión pública.APEC es un foro de cooperación económica y técnica que opera sobre la base de compromisos no vinculantes y diálogo abierto, cuyo objeto es promover la cooperación, el crecimiento, la facilitación y liberalización del comercio y las inversiones en la región del Asia Pacífico.

