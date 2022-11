EEUU: republicanos pasan factura a los demócratas

https://sputniknews.lat/20221118/eeuu-republicanos-pasan-factura-a-los-democratas-1132606529.html

Los republicanos comienzan a apretar a los demócratas. Zelenski afirma que Ucrania es una zona libre de corrupción. Energía nuclear: imprescindible para el... 18.11.2022, Sputnik Mundo

EEUU: republicanos pasan factura a los demócratasLos republicanos, con mayoría en la Cámara de Representantes del Congreso de EEUU tras los comicios, comienzan a presionar a los demócratas y exigen una rendición de cuentas sobre el dinero que Washington envía al régimen de Kiev.Zelenski afirma que Ucrania es una zona libre de corrupción"No va a haber ninguna corrupción y no la tenemos hoy, porque estamos reunidos todos en torno a nuestro país. Mucha gente, todos los corruptos han abandonado el país con su dinero y haremos todo lo posible para que permanezcan donde estén ahora". Fue lo que respondió Zelenski al intervenir por teleconferencia en el Nuevo Foro Económico de la agencia Bloomberg, tras ser consultado si en su país habrá lugar para la corrupción en el futuro.¿Quién cae primero en Perú?El Congreso del Perú le niega al presidente Pedro Castillo la posibilidad de viajar a la cumbre de la Alianza del Pacífico en México, tras aprobar en comisión el tratamiento de la denuncia de la Fiscalía contra el mandatario por corrupción. Eduardo Gutarra, abogado peruano y doctorando en Ciencias Políticas, incide en que "hay una suerte de odio de la derecha más extrema hacia Castillo, no por las políticas que está implementando porque no son políticas progresistas, sino es un odio clasista y racista."Poeta venezolano Gustavo Pereira: "Poesía es expresión de humanismo"En la Feria Internacional del Libro de Venezuela, cuya 18ª edición desarrolla estos días en Caracas, nuestro enviado especial al evento, Víctor Ternovsky, ha conocido a numerosas personalidades realmente extraordinarias. Uno de ellos es Gustavo Pereira, poeta, ensayista y crítico literario venezolano, laureado de numerosos premios, y también autor del preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.

