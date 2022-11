https://sputniknews.lat/20221118/la-declaracion-ministerial-de-apec-incluye-la-postura-de-rusia-1132606687.html

La declaración ministerial de APEC incluye la postura de Rusia

La declaración ministerial de APEC incluye la postura de Rusia

BANGKOK (Sputnik) — Los participantes de la reunión ministerial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) adoptaron una...

Aclaró que los representantes del Grupo de los Siete (G7) en el APEC, incluidos Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Japón, insistían activamente en incluir el tema de Ucrania en la declaración."No debemos olvidarnos de que el APEC es una estructura económica que no se ocupa de la agenda política, sobre todo en lo que respecta a la cobertura regional: está claro que el tema no es un asunto del APEC", indicó Ilichiov.Explicó que, como resultado, la cláusula correspondiente formó parte de una redacción de compromiso, similar a la declaración del Grupo de los Veinte (G20) en Indonesia."La declaración refleja no sólo nuestra posición, sino también la de bastantes miembros del APEC: el proteccionismo va en aumento. Es una de las causas de los problemas de la economía: la interrupción de las cadenas de valor añadido, de suministro de bienes. El documento también recoge nuestra preocupación por las restricciones al comercio, que tienen un contexto político", apuntó el viceministro ruso.Agregó que una sección bastante grande de la declaración está dedicada a la Organización Mundial del Comercio (OMC), principalmente al desbloqueo del Órgano de Solución de Diferencias.Además, la declaración refleja los temas relacionados con el clima, la inversión y el gobierno ambiental, social y corporativo, añadió Ilichiov.La declaración de los Ministerios de Comercio y Asuntos Exteriores es el documento final de la reunión ministerial que precedió a la cumbre del APEC, que se celebra en Bangkok los días 18 y 19 de noviembre.El APEC fue fundado en 1989, con sede en Singapur, e integra a 21 economías: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Papúa Nueva Guinea, Rusia, Singapur, Tailandia y Vietnam.En 2020, los miembros del APEC representaban el 38% de la población del planeta, el 62% del Producto Interior Bruto global y el 48% del comercio internacional.

