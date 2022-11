https://sputniknews.lat/20221118/una-encuesta-posiciona-a-sheinbaum-como-la-favorita-presidencial-de-mexico-para-2024-1132574057.html

Una encuesta posiciona a Sheinbaum como la favorita presidencial de México para 2024

Una encuesta posiciona a Sheinbaum como la favorita presidencial de México para 2024

A menos de dos años para que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador concluya su mandato, las cifras revelan que la mexicana de ascendencia judía es la aspirante mejor valorada y con la mayor intención del voto entre la ciudadanía.Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, no ha conseguido acortar la distancia que lo coloca en segundo lugar en cuanto a las preferencias del electorado, aun cuando es el más conocido entre la población, de acuerdo con la encuesta que se elaboró entre el 5 y el 8 de noviembre a 1.217 adultos entrevistados cara a cara. Por otro lado, la alianza opositora conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) está a años luz de Morena, el partido en el poder, además de que carece de un perfil competitivo que sea atractivo para los votantes, de acuerdo con la encuesta. La única figura de la oposición que genera simpatía entre el electorado, según los datos, es Luis Donaldo Colosio Jr, de Movimiento Ciudadano (MC), cuyo principal factor de popularidad es ser hijo del excandidato priista asesinado en 1994, Luis Donaldo Colosio.Preferencias en la intención de voto Sheinbaum acumula 36% de intención de voto en las preferencias brutas, es decir, que esta cifra incluye a quienes aún no se deciden y a quienes no votarían por ningún aspirante del partido oficial. Esta cifra es superior a la de la penúltima encuesta de Enkoll, publicada en agosto, que daba a la funcionaria local 35% en las preferencias brutas. En cambio, el encargado de la política exterior mexicana, Marcelo Ebrard, otro puntero de las encuestas, registró 25% de la intención de voto, un punto menos que en la encuesta pasada. No obstante, las preferencias efectivas de los votantes, que no consideran a los indecisos y a quienes no votarían por Morena, le dan a Sheinbaum 48% en las preferencias, mientras que el canciller se posiciona en un 33%. Estas cifras contrastan con las de la encuesta de El Financiero, que en octubre pasado otorgaron prácticamente un empate entre Sheinbaum y Ebrard como el candidato favorito para contender por la Presidencia. Otro de las aspirantes a la candidatura por Morena para la presidencia de México es el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que ya desbancó al senador Ricardo Monreal. En agosto, el encargado de la política interior mexicana tenía 4% en la intención de voto, la nueva encuesta le otorga 8%, en contraste con el 7% que obtuvo el líder de la bancada de Morena en el Senado. Morena, el partido favorito rumbo al 2024Nuevamente, la encuesta de Enkoll coloca a Morena como el partido favorito de los votantes. Ante la pregunta "Si las elecciones para presidente de la República fueran el día de hoy, ¿usted por cuál partido votaría?", el 41% de los encuestados respondió que por esa fuerza política. En un escenario sin alianzas y sin que se especifique quién sería el o la candidata, el PAN es la segunda opción más votada, con 15% de las preferencias. El PRI, por su parte, ocupa el tercer puesto, con 9%. El PRD y MC alcanzan un 3%, mientras que los aliados del bloque gobernante, es decir, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), suman 2% y 1%, respectivamente. La coalición opositora no consigue un candidato competitivo La encuesta también reveló que el principal problema del bloque opositor son sus candidatos, sobre quienes las personas encuestadas consideraron que ninguno aporta más de lo que sus partidos ofrecen. "En el caso de la oposición, los candidatos tienen más peso que los partidos", explicó a El País Heidi Osuna, directora de Enkoll.Un ejemplo es Ricardo Anaya, que en los últimos dos años se ha mantenido activo en la política mediante videos que publica semanalmente en su canal de YouTube, para criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con los resultados de la encuesta, si Anaya compitiera como abanderado de la oposición contra Claudia Sheinbaum y Colosio, conseguiría un 16%. Una cifra muy similar a la que aportaría la senadora panista Lilly Téllez, que según los datos se quedaría con 15%. Esto quiere decir que no importa qué candidato elija la oposición, el resultado sería prácticamente el mismo.México llevará a cabo sus próximas elecciones presidenciales en 2024. En dichos comicios también se votará para elegir gobernadores en la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Andrés Manuel López Obrador dejará de dirigir a la nación latinoamericana el 1 de octubre de 2024.

