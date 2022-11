https://sputniknews.lat/20221121/los-ecuatorianos-polemizan-sobre-fallo-del-var-en-su-juego-frente-a-catar-1132733357.html

La anulación del primer gol de Ecuador frente a Catar en el partido inaugural del Mundial de la FIFA 2022 sigue este lunes en el centro de la polémica de los... 21.11.2022, Sputnik Mundo

"No fue robo", dijo a Sputnik el periodista deportivo Jaime Jaramillo sobre el primer gol de Enner Valencia. que entró al arco de la selección catarí pero fue descartado por el VAR (árbitro asistente de video).El especialista explicó que "lo que dictamina el VAR es que hay un toque previo en un ecuatoriano que lo deja en 'fuera de juego' (offside) a su compañero".Mientras unos opinan que el VAR "robó" el primer gol, otros están dudosos y algunos coinciden con el fallo final sobre la jugada, en la que presuntamente un jugador se adelantó y estaba "fuera de juego", por lo cual se anuló el gol.El quiteño Fernando Vázquez, empresario de 50 años, dijo a Sputnik que es una decisión muy controvertida, por lo que, en su opinión, el "fuera de juego" semiautomático (con soporte tecnológico) solo debía ser utilizado cuando un futbolista que esté en esa situación toque la pelota, y si hay interferencia en la jugada "debería ser decisión del árbitro"."La anulación del gol no fue una decisión muy transparente ni justa, más aún tomando en cuenta que la anulación no se dio de forma inmediata, como debió haber sido", añadió.Desde la ciudad ecuatoriana de Guayaquil (suroeste), Tomás Rodríguez, profesor universitario, señaló a esta agencia que para Ecuador se marcó como "fuera de juego" la pierna derecha del delantero Michael Estrada, pero él no participaba en esa jugada sino Félix Torres, además del arquero de Catar y un jugador de ese país."Es decir, no participaba en la jugada y por ende no se tenía que haber pitado offside, porque Michael Estrada no participa en el inicio de la jugada", argumentó.Los memesEn las redes hubo quien arremetió contra los operadores del VAR e incluso contra la Federación Internacional del Fútbol Asociación (FIFA) e hicieron bromas mediante la publicación de diversos memes.Según el reglamento de la FIFA y una de las reglas básicas del fútbol, un jugador estará en posición de fuera de juego si se encuentra más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario, pero no estará en esa posición si se encuentra en su mitad del campo.El dolor por la "pérdida" del primer tiro al arco del capitán Valencia parecen haberlo compensado los dos tiros efectivos que logró posteriormente, para darle el triunfo a Ecuador sobre su rival en el partido inaugural del Mundial, celebrado el domingo 20 de noviembre.La alegría vino multiplicada porque, además de ser el primer país ganador en este Mundial de Catar, el equipo ecuatoriano rompió la tradición al poder ganar en la inauguración a una selección anfitriona.

