Catar 2022: la fuerza económica de cada país sí determina el desarrollo de su fútbol

Catar 2022: la fuerza económica de cada país sí determina el desarrollo de su fútbol

Cuando se habla de fútbol, constantemente se repite una frase del goleador inglés Gary Lineker: "El fútbol es un juego simple: 22 hombres persiguen un balón...

En la historia, efectivamente, Alemania ha levantado la Copa del Mundo en cuatro ocasiones, la más reciente de ellas fue en Brasil 2014, cuando derrotó a Argentina por la diferencia mínima con un equipo de jugadores, varios de ellos originarios de Turquía, Ghana o Túnez.Además de los germánicos, se han coronado campeones España, Inglaterra, Italia y Francia, junto con solo tres selecciones latinoamericanas: Uruguay, Argentina y Brasil, si bien este último equipo es el máximo ganador de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), con cinco Copas del Mundo.No obstante esta supremacía numérica brasileña, la última vez que un Mundial fue ganado por un país de Latinoamérica fue hace 20 años, luego de que la selección liderada por Ronaldo, Roberto Carlos y Kaká derrotara a la Alemania de Oliver Kahn en la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002.En la final de la última edición del Mundial, celebrada en Rusia y disputada entre Francia y Croacia, al imponerse el primero, el periodista mexicano Christian Martinoli aventuró una idea: la Copa del Mundo es un torneo en el que participan todos y siempre ganan los mismos.Sputnik conversó con los especialistas deportivos Juan Pablo Águila y Fernando Schwartz para indagar en las razones de este escenario, de cara a la inauguración de la edición de Catar 2022, donde el anfitrión se enfrenta a la selección de Ecuador."Europa es la Meca del fútbol"Águila considera que las dinámicas de traslado y organización han transformado cómo se desenvuelve el juego. Por ejemplo, al inicio de los mundiales, en la década de 1930, los traslados complicados pudieron favorecer a los locales y vecinos de la sede mundialista, señala. De este modo, quien organizaba el torneo y sus países circundantes se veían beneficiados: sus jugadores estaban menos cansados y mejor concentrados. Fue hacia la década de 1960 que empezó a consolidarse el llamado jogo bonito brasileño, que permitió a Pelé coronarse tres veces campeón con la camiseta de su país.Sin embargo, Europa se ha mantenido siempre como la Meca del fútbol, una dinámica cuyo mercado se ha fortalecido desde finales de la década de 1980 hasta hoy, apunta el experto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Schwartz explica la situación que permite la existencia de un fútbol de élite que ha mantenido una tradición de crecimiento. Sin embargo, dice, nadie está exento de largas rachas sin victorias, como le sucede ahora a Brasil o a Inglaterra, que solo se ha coronado una vez, en 1966.En la cancha, las potencias sí pierdenInglaterra, insiste Águila, lleva décadas sin ganar. Alemania fracasó en fase de grupos en la edición del torneo de 2018. Italia ni siquiera pudo clasificar a Catar 2022 y, desde 2006, cuando ganó el campeonato, no figura. Esto quiere decir que incluso los mejores derrapan, afirma el especialista.Aunque Francia es el actual campeón del mundo, no tiene una de las mejores ligas de fútbol local y su goleador, Kylian Mbappé, es de hijo de una pareja de migrantes de Camerún y Argelia, recuerda Águila, por lo que considera que, además de la participación de países que son potencias económicas, resulta muy importante el modelo deportivo.Schwartz estima que la fuerza económica de los países de origen sí juegan un papel en el desarrollo de las capacidades deportivas de las selecciones nacionales. Además, dice, en Europa se ha autorizado un pasaporte comunitario que permite a los jugadores una movilidad que los fortalece por fogueo en distintos escenarios.También subraya que, a pesar de la influencia económica, el Mundial de fútbol no está desprovisto de sorpresas, como aquella donde Croacia fue subcampeón del torneo 2018, apenas unos años después de la fragmentación de la Yugoslavia federada.Fase de eliminatorias: zona de sorpresasA pesar de que solo ocho países se han coronado campeones en la historia, los seguidores del fútbol recuerdan que en las fases eliminatorias suelen colarse equipos inesperados. De este modo, Senegal, Ghana y Costa Rica, por mencionar algunos equipos, han alcanzado los cuartos de final en distintos certámenes.Croacia no solo es subcampeona de Rusia 2018, sino que apenas unos años después de su configuración como país independiente, separado de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, obtuvo el tercer lugar del mundo en la copa de Francia 1998, tras derrotar a Países Bajos con dos goles contra uno. Era, además, el debut croata en las gestas mundialistas de FIFA."El torneo te pone en la situación más justa en la fase de eliminación, un solo partido en una sede neutral (a excepción del local): en 90 minutos todo puede pasar. Así lo demostró Costa Rica en 2014, liderando un grupo en el que estaba el tercer lugar del Mundial de 2010 y dos veces campeón del mundo, Uruguay, además de Italia e Inglaterra, para en octavos de final superar a Grecia", reconoce Águila.De ahí también uno de los mayores atractivos del Mundial: ni la más ambiciosa de las especulaciones o apuestas, por ejemplo, pudo prefigurar que Alemania echaría al anfitrión de la Copa de 2014, Brasil, y además de la manera en que lo hizo: imponiéndose con una goleada, siete goles sobre uno.Un campeón del mundo surgido de ÁfricaEl rol de los países africanos en el fútbol internacional es preponderante, pues sus hijos, de primera o segunda generación, figuran con roles protagónicos en las mejores ligas del mundo.Además, países como Argelia, Ghana o Senegal han hecho campeonatos competitivos. En el Mundial de Brasil 2014, por ejemplo, el único equipo que pudo anotar dos tantos en la portería alemana, custodiada por Manuel Neuer, fue el ghanés. Sin embargo, no queda claro si una de sus selecciones podría pronto alzar la Copa.El pronóstico de Águila no es favorable. "Es un tema de gestión deportiva, planeación y creación de un equipo que compita. El talento destaca, pero pocas veces solo eso te hace tocar lo más alto". Por ello, antes que África, es probable que vuelva a ganar un país sudamericano o una selección de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), a la que pertenece la competitiva Costa Rica, así como los accidentados pero profesionales Estados Unidos y México.El periodista Schwartz coincide en que los jugadores africanos han multiplicado sus oportunidades en las ligas internacionales. No obstante, todavía no consolidan una fuerza como selecciones nacionales que resulte contundente.

